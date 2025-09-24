Els nedadors del CN Manresa destaquen a la 81a Travessia de Banyoles amb posicions de mèrit

La 81a edició de la Travessia nedant a l'estany de Banyoles ha tornat a convertir-se en una gran festa de la natació catalana i en la prova amb més participants del circuit. El CN Manresa hi va competir amb quatre representants, que van aconseguir resultats destacables entre els més de mil inscrits.
Gran actuació manresana en un estany de rècord
El club manresà va estar representat per Joan Perramon, Arnau Zumaquero, Jan Diaz i Arnau Dalmau, tots ells competint en la categoria absoluta, que va reunir fins a 1.125 nedadors. El rendiment dels esportistes del CN Manresa va ser especialment brillant, consolidant el club com una entitat referent també en aigües obertes.
Joan Perramon, segon infantil i 39è de la general
La millor actuació va ser la de Joan Perramon, que es va classificar segon en la categoria infantil i va aconseguir una meritòria 39a posició a la classificació general absoluta. La seva actuació el consolida com una de les grans promeses de la natació manresana.
Zumaquero i els júniors completen una bona jornada
En la mateixa categoria infantil, Arnau Zumaquero també va brillar, assolint la 19a posició i confirmant el bon moment de la base del club. Pel que fa als júniors, Jan Diaz i Arnau Dalmau van competir amb solvència en una prova d'alt nivell i van acabar en les posicions 20 i 24, respectivament.
Banyoles, epicentre de la natació catalana
La Travessia de Banyoles és una de les cites més prestigioses i multitudinàries del calendari català. En aquesta 81a edició, Alejandro Puebla (CN Barcelona) es va imposar com a guanyador absolut, seguit de Carlos Ortiz (CN Mediterrani) i Aniol Oliver (CN Figueres), que va completar el podi amb un temps de 24 minuts i 51 segons. L'esdeveniment va tornar a demostrar per què és considerada una veritable festa per a la natació a Catalunya.