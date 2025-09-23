Gaspar Ventura brilla a la Travessia al Port de Barcelona i tanca una temporada d'estiu d'èxits

Gaspar Ventura, del CN Manresa, ha completat una gran temporada d'estiu en aigües obertes després d'una actuació destacada aquest dissabte a la Travessia al Port de Barcelona, on va ser primer del seu grup d'edat.
Ventura, primer de +70 anys a Barcelona
Dissabte passat, 20 de setembre, es va celebrar la 97a edició de la Travessia al Port de Barcelona, una prova que atorga el títol de Campió de Catalunya de Gran Fons. Entre els més de 500 nedadors participants, el màster del CN Manresa Gaspar Ventura va competir a la distància de 2.500 metres, aconseguint el vint-i-dosè lloc absolut entre una norantena de participants i proclamant-se primer en la seva categoria de més de 70 anys.
La prova, que es va iniciar amb la sortida dels 5.000 metres, va veure com cinc minuts més tard prenien la sortida els nedadors de 2.500 metres, entre ells Ventura, que va completar el recorregut amb solvència.
Una temporada marcada pels èxits
Amb aquesta travessia, Ventura posa punt final a una temporada d'estiu molt exitosa. El nedador ja s'havia imposat en el seu grup d'edat a la Travessia al Port de Salou, disputada el passat 11 de setembre, coincidint com cada any amb el reconegut nedador d'aigües obertes Jordi Cervera.