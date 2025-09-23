Fem Manresa demanarà al ple que l'Ajuntament s'oposi al partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem

El grup municipal Fem Manresa presentarà al pròxim ple -aquest dimecres- una moció perquè l'Ajuntament reclami la cancel·lació del partit de l'EuroCup entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem, previst per al 15 d'octubre al Nou Congost. La formació s'alinea amb els grups d'animació del club i la plataforma Boicot ICL, que denuncien que permetre l'enfrontament esportiu suposaria blanquejar les accions d'Israel contra el poble palestí. El text reclama també que Manresa es declari Ciutat Lliure d'Apartheid Israelià i que la Policia Local no reprimeixi possibles protestes. La moció es presentarà com a sobrevinguda de manera que el ple haurà de ratificar la seva inclusió a l'ordre del dia.
La moció de Fem Manresa i el context internacional
Fem Manresa ha confirmat que defensarà al ple municipal que l'Ajuntament de Manresa es posicioni en contra del partit de l'EuroCup entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem. El partit està programat per al 15 d'octubre al Nou Congost, i segons el grup opositor, "no és adequat disputar-lo en un moment en què l'Estat d'Israel està cometent un genocidi contra el poble palestí".
La iniciativa s'emmarca en un context global marcat per la crisi humanitària a Gaza. Fem Manresa recorda que ja són més de 65.000 les víctimes mortals palestines, que fa vuit mesos la Cort Penal Internacional de Justícia va advertir d'un "risc plausible de genocidi" i que, al setembre, la Comissió Internacional Independent d'Investigació sobre els Territoris Palestins Ocupats de l'ONU ha confirmat la perpetració de genocidi.
"Responsabilitat moral i política"
Segons la formació, Manresa ha de tenir un posicionament clar: "Com a societat i com a ciutat, tenim la responsabilitat moral i política de posicionar-nos al costat del poble palestí, de denunciar la barbàrie i de defensar, amb fermesa, els principis universals per la defensa de la pau i la justícia a Palestina", afirmen.
Fem Manresa considera que disputar el partit contribuiria a blanquejar les accions d'Israel i recorda que el Hapoel de Jerusalem és propietat de Matan Adelson, sionista declarat que ha elogiat les Forces de Defensa d'Israel (IDF). A més, destaquen que el seu pare, Sheldon Adelson, va arribar a afirmar que "els palestins són un poble inventat". Per a la candidatura, aquestes declaracions són motiu suficient per rebutjar l'enfrontament esportiu.
Les demandes concretes de la moció
El text que presentarà Fem Manresa inclou diverses peticions:
- Que l'Ajuntament de Manresa es posicioni públicament contra la celebració del partit.
- Traslladar aquest posicionament al Bàsquet Manresa, a Euroleague Commercial Assets, al Consell Superior d'Esports, a la Federació Catalana de Basquetbol, a la Federació Espanyola de Basquetbol, a l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), a la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat i a les autoritats palestines.
- Que la Policia Local no participi en actuacions per reprimir possibles mobilitzacions ciutadanes contràries al partit.
- Declarar Manresa Ciutat Lliure d'Apartheid Israelià, com a mostra de compromís amb la defensa dels drets humans i la justícia global.
Suport social i debat ciutadà
La moció arriba després de setmanes de debat a la ciutat. Els grups d'animació del Baxi Manresa i la plataforma Boicot ICL han organitzat mobilitzacions i actes per denunciar la presència de l'equip israelià al Nou Congost. Els col·lectius afirmen que l'esport no pot ser utilitzat per "netejar la imatge" d'un estat que, segons organismes internacionals, vulnera drets humans.
Fem Manresa insisteix que no es tracta d'un atac al Baxi Manresa ni als seus seguidors, sinó un gest de coherència ètica i política. "L'esport és una eina de cohesió i valors, però no pot esdevenir un instrument per silenciar crims contra la humanitat", remarquen.
La moció es debatrà en el pròxim ple municipal. El seu resultat dependrà del suport dels altres grups polítics, mentre el debat sobre el paper de l'esport en conflictes internacionals continua creixent a Manresa a mesura que s'apropa la data del partit.