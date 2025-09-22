Manresa felicitarà el Baxi Manresa per la seva quarta Lliga Catalana amb una recepció institucional

L'Ajuntament de Manresa celebrarà aquest dimecres una recepció oficial per felicitar el Baxi Manresa, campió de la 46a Lliga Catalana d'equips ACB. L'acte, que tindrà lloc al Saló de Sessions a les 7 de la tarda, reunirà jugadors, cos tècnic i directius del club després de la victòria de diumenge sobre el Joventut de Badalona per 83-79.
Recepció a l'Ajuntament per celebrar el títol
L'acte estarà presidit per l'alcalde, Marc Aloy, i el regidor d'Esports, Anjo Valentí, i comptarà amb les intervencions del president del club, Josep Maria Herms; de l'entrenador, Diego Ocampo, i del capità, Dani Pérez. La recepció, amb aforament limitat, reunirà la plantilla, l'equip tècnic i la directiva del club, que rebran un obsequi commemoratiu de la ciutat per aquesta fita esportiva.
Una victòria treballada davant el Joventut
El Baxi Manresa es va proclamar ahir diumenge campió després d'imposar-se al Joventut de Badalona en un partit molt disputat. Els manresans van obrir forat amb un primer quart brillant i, malgrat els intents dels verd-i-negres de capgirar el marcador, van saber mantenir la calma en els moments decisius. En el darrer quart, Dani Pérez va assegurar el triomf des del tir lliure, mentre Hugo Benítez, escollit MVP amb 14 punts, juntament amb Agustín Ubal, Gustav Knudsen i Álex Reyes, van tenir un paper clau en la victòria.
Un nou impuls per al club i la ciutat
Amb aquest títol, el quart de la seva història, el BAXI Manresa recupera un trofeu que no aixecava des del 2021 i reafirma la seva condició de referent del bàsquet català. La recepció d'aquest dimecres vol reconèixer l'esforç esportiu de l'equip, la passió de l'afició i la projecció de Manresa com a ciutat vinculada al bàsquet d'elit. L'Ajuntament anima la ciutadania a celebrar aquesta fita que reforça l'orgull esportiu de la capital del Bages.