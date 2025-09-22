Èxit del judo i el karate bagencs en competicions estatals i catalanes

L'equip Júnior U21 del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha tingut una actuació destacada a la Supercopa d'Espanya celebrada a Las Palmas de Gran Canària, corresponent a la temporada 2025-2026. Els judokes bagencs han aconseguit dues medalles i dues posicions de finalista, demostrant el bon moment de la disciplina a la comarca.
Dues medalles i dues cinquenes posicions al judo
Guillem Lozano (Esport7) ha obtingut la plata a la categoria de -90 kg, mentre que Júlia Beltran (Osona Judo Club) ha pujat al tercer esglaó del podi a -48 kg. També han brillat Biel Perau (Esport7), cinquè classificat a -73 kg, i Adrià Serrat (Club Judo Moià), cinquè a -81 kg. A més, Jan Perau i Luca de Palma han mostrat una bona actitud i han completat combats de nivell, tot i quedar-se fora de les medalles.
Set podis pels karatekes d'Esport7 al Perelló
El karate del Bages també ha tingut motius de celebració. En la tercera jornada de la Lliga Catalana de Karate, disputada aquest dissabte 20 de setembre al Perelló, els representants d'Esport7 Karate JKA Manresa han aconseguit dues plates i cinc bronzes. Les plates han estat per a Èric Garcia i Adam Luengo, mentre que els bronzes se'ls han penjat Senna Sabater, Pedro Gonzálvez, Brenda Dos Ramos, José Luis Luengo i Blanca Gonzálvez.
També han participat en la competició Marc Romero, Nil Serena, Laia Cerón, Ainhoa Aspérez, Ivan Matamala i Miguel Barón, aquest últim també exercint com a àrbitre.