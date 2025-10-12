El CF Cardona perd contra la Unificación Llefià (1-3) i tanca una jornada amb sort diversa pels bagencs

El CF Cardona no ha pogut sumar en la quarta jornada de Primera Catalana i ha caigut aquest diumenge a casa davant la Unificación Llefià per 1-3. Tot i avançar-se en el marcador a la primera part, els de la vila salina han vist com el conjunt visitant reaccionava amb força a la segona, signant la seva primera victòria de la temporada. La resta d'equips bagencs han tingut resultats variats: triomf del Gimnàstic Manresa, empat del Joanenc i derrota de la Pirinaica.
Un inici prometedor que s'esvaeix a la represa
El partit ha començat de la millor manera per als locals. L'equip local ha sortit intens i ha sabut trobar premi ben aviat, amb un gol d'Aitor Segura al minut 17 que posava l'1-0 al marcador. Amb aquesta renda mínima, el Cardona ha aconseguit mantenir el control del joc durant bona part de la primera meitat, mostrant solidesa defensiva i una bona organització al mig del camp.
A la represa, però, la dinàmica ha canviat completament. La Unificación Llefià ha fet un pas endavant i ha començat a pressionar amb insistència fins a trobar l'empat al minut 58, obra de Jorge González. Quatre minuts després, Íker Cortés culminava la remuntada visitant situant l'1-2. Quan el partit s'apropava al seu desenllaç, al minut 89, Adel Kabbani ha marcat el tercer i sentenciar el duel amb l'1-3 definitiu.
Resultats oposats per als altres equips del Bages
La jornada ha deixat sort diversa per als altres conjunts bagencs de Primera Catalana. El Gimnàstic Manresa ha derrotat el Balaguer per 2-0 gràcies a un doblet d'Hugo Rodríguez, mentre que el Joanenc ha empatat 1-1 a casa davant la UD Parc, amb un gol inicial d'Estruch. La nota negativa l'ha posada la Pirinaica, que ha perdut a la Mion contra el líder, el Singuerlín, per 0-1.
Amb aquest resultat, el CF Cardona buscarà refer-se el pròxim cap de setmana i recuperar el camí de la victòria per mantenir-se en la lluita a la zona mitjana de la classificació.