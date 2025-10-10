La Fira Mediterrània aplaudeix l'estrena a Catalunya del nou projecte de Sol Picó

Sol Picó ha actuat aquest divendres al vespre al Museu del Barroc de Catalunya per fer l'estrena a Catalunya del seu darrer treball, Lo cordero i el seu exèrcit, en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa. Amb aquest muntatge, Picó tanca la trilogia Soroll, vanitat i alcohol, que parla sobre l'apocalipsi interna i personal de la coreògrafa. Es tracta d'un espectacle de creació amb la fusió del ballet clàssic i el flamenc, tan característic en els treballs de Picó. Cinc ballarines representen simbòlicament els quatre genets de l'apocalipsi sobre una escena que recrea la sorra dels circs romans o les places de braus. Picó es presenta com una guerrera arquetípica que s'enfronta al seu propi abisme.
El muntatge La Cordero i el seu exèrcit és el resultat d'un procés d'investigació i metamorfosi que la companyia de Sol Picó ha anat gestant durant molt temps a partir d'idees que han anat extraient del llibre Apocalipsi. A l'obra, Picó es presenta com una guerrera arquetípica que s'enfronta al seu propi abisme i destrueix amb les seves armes el seu reflex. D'aquesta manera, Picó es desfà de si mateixa i deixa anar tot allò que ha après simulant un ritual de mort simbòlica.
L'espectacle parteix de diverses preguntes que es fa la coreògrafa com ara: "És la societat en què visc: occidental, capitalista, tecnològica i urbana, la que m'impulsa a viure així?" o "On queden les necessitats reals del nostre ritme biològic? Com ens rebel·lem contra la tirania de la productivitat?". Picó ha explicat en declaracions a l'ACN que és un espectacle "de tornada a l'essència de la companyia" i de "tornar a renéixer". "Tot el que passa ara mateix al món és una mica apocalíptic, com les guerres i les batalles, i volíem una mica acabar amb tot això, netejar-ho i treure-ho", ha expressat la coreògrafa. "És una mena de catarsi infernal. Hi ha molt de foc i molta lluita per acabar no en un extermini, sinó amb el perdó cap a un mateix per continuar endavant des d'un altre lloc", afegeix.
Picó ha estrenat oficialment el muntatge a Catalunya en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa -que ha exhaurit les localitats- i posteriorment també es podrà veure al Teatre Nacional de Catalunya, entre d'altres llocs.
Sol Picó va fundar la companyia de dansa que porta el seu nom l'any 1994 i, durant més de trenta anys de trajectòria, ha fet més d'una vintena de creacions pròpies i ha guanyat diferents guardons deu Premis Max i també el Premi Nacional de Dansa del 2016.