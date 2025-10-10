Fira Mediterrània estrena un espectacle amb ballarins de Catalunya i Colòmbia

Fira Mediterrània ha estrenat aquest divendres un espectacle que "fusiona" cultura i cos amb vuit ballarins de Catalunya i Colòmbia. Amb el nom de Transmissió creuada, l'espectacle és el resultat de dues setmanes de residència amb els ballarins i la participació dels coreògrafs Andrea Bonilla i Pere Seda. "És la primera part d'un procés", assenyala Seda, que es basa en la "trobada de dues cultures i dues maneres de ressonar la dansa al cos". Per a la colombiana, el projecte els ha permès "crear un cos nou" basant-se en la idea que, "junts, som més poderosos i més forts". Els ballarins colombians provenen de la companyia Incolballet mentre que els catalans formen part del Programa d'Impuls.
En una entrevista a l'ACN, el coreògraf Pere Seda ha expressat que estan molt satisfets del resultat, tot i que la peça encara no està acabada. I assenyala que l'espectacle parla "de les ganes de celebrar" i de "no demanar permís per ballar", de fer-ho des de "l'espontaneïtat de les ballades populars".
Per a la coreògrafa colombiana, el repte ha sigut "teixir un cos nou" a partir d'aquest "diàleg" entre les dues cultures. "Hem sentit una corporalitat nova al compartir coneixements, significats culturals profunds i d'identitat", ha afegit. "Estem molt feliços i contents del que hem trobat i també a l'expectativa del que vindrà", ha conclòs.
L'espectacle és una coproducció de Fira Mediterrània, Mercat de les Flors, el Graner-Centre Creació de Dansa i Arts Vives, Bienal Internacional de Danza Cali i la Licorera-Centro de Danza i Coreografia del Valle del Cauca (Colòmbia).