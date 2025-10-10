Anna Ferrer inaugura la Fira Mediterrània de Manresa amb «Pa»

Un homenatge al llegat familiar i a la vida que s'ha decidit no viure. La cantant i compositora menorquina Anna Ferrer ha inaugurat aquest dijous la 28a Fira Mediterrània de Manresa amb el seu darrer projecte, Pa. L'espectacle, que s'ha pogut veure a la sala gran del teatre Kursaal, reivindica el llegat que es transmet de generació en generació i reflexiona sobre la llibertat d'escollir un camí propi. Ferrer, última d'una nissaga de cinc generacions de forners, ha compartit escenari amb el seu pare, Toni Ferrer, en un emocionant ritual de traspàs d'ofici i d'agraïment a qui li va despertar la vocació musical. Des d'aquest dijous i fins diumenge, la Mediterrània programa 78 espectacles, un 74% dels quals amb caràcter d'estrena.
El pa alimenta i travessa tots els estrats socials. Tothom hi pot accedir. I la música fa exactament el mateix. La cantant i compositora Anna Ferrer ha unit aquests dos mons en el seu darrer espectacle, 'Pa', que aquest dijous ha inaugurat la Fira Mediterrània de Manresa.
Acompanyada a l'escenari dels músics Pol Batlle i Toni Llull, i amb la presència del seu pare, Anna Ferrer combina música, performance i text. "Mai abans m'havia posat tan en risc", confessa. Sota la direcció escènica d'Ernesto Artillo, la música en directe i els llums han acompanyat els Ferrer en el seu joc amb les masses d'aigua i farina. A l'escenari, només una gran taula -o altar- amb la qual han interactuat tots els artistes.
El llegat familiar
Amb aquest treball, Anna Ferrer reivindica el llegat que es transmet de generació en generació i reflexiona sobre la llibertat d'escollir un camí propi. En una entrevista a l'ACN, explica que el projecte va néixer de la necessitat de "ritualitzar" aquest traspàs. "I les eines que jo més conec són les arts escèniques i la música, així que vaig decidir que era important posar-ho al centre. Utilitzar l'art per fer les coses que de veritat ens travessen", declara.
I fer-ho amb el seu pare a l'escenari, que és qui precedeix en tot aquest llegat i qui, d'alguna manera, li va despertar la vocació musical. "Estic molt emocionat", confessa. "Ella ha pogut triar i ben triat. Que faci el que a ella li agrada", afegeix satisfet.
L'Obrador d'arrel
El projecte és una de les 22 propostes que s'inclouen dins l'Obrador d'arrel, el programa de la Mediterrània que impulsa i acompanya la creació que parteix de l'arrel tradicional i que posa la mirada al present. Al llarg d'aquest temps, l'Obrador s'ha consolidat com un motor que ha generat mercat per a les propostes d'arrel, ha creat xarxa i ha fomentat maridatges.
28a Fira Mediterrània
La Fira Mediterrània d'aquest 2025 porta fins a la capital del Bages un total de 78 espectacles programats, 58 dels quals amb caràcter d'estrena. Pel que fa a la procedència dels espectacles, més de la meitat són catalans, 22 de la resta de l'Estat i 14 d'internacionals.
Una de les apostes d'aquest any són els espectacles de carrer. I la dansa n'ha estat al centre aquest dijous a la tarda amb el projecte Llavor. La plaça Europa de Manresa, al bell mig de la capital del Bages, s'ha convertit aquest dijous en un espai de laboratori de dansa del coreògraf Jaime Pablo Díaz, director i creador de la companyia Nova Galega de Danza, amb els joves del Programa d'Impuls a la dansa d'arrel, un programa que pretén enfortir i dinamitzar la dansa d'arrel tradicional a Catalunya, amb especial atenció als esbarts i els grups de dansa.