Alosa triomfa a la Fira Mediterrània amb el debut d'«El primer cant del matí», ja exhaurit

El duet Alosa, integrat per Giulietta Vidal i Irene Romo, ha estrenat a la Fira Mediterrània de Manresa el seu primer disc, El primer cant del matí. La proposta, que fusiona tradició i modernitat, ha exhaurit entrades tant a Manresa com al seu pròxim concert a l'Auditori de Barcelona, confirmant el moment dolç d'un projecte que ha revolucionat el panorama del folk català.
Un debut aclamant a la Fira Mediterrània
El duet Alosa, format per la cantant i percussionista Giulietta Vidal i la violoncel·lista, cantant i percussionista Irene Romo, ha estrenat aquest dijous a la Fira Mediterrània de Manresa el seu disc de debut, El primer cant del matí. La seva actuació, que ha penjat el cartell d'"entrades exhaurides", ha confirmat l'enlairament meteòric d'un projecte que en molt poc temps s'ha convertit en un autèntic fenomen musical.
"Exhaurir les entrades és molt fort. Ens fa molta il·lusió, però també ens genera pressió", confessava Romo minuts abans del concert. Vidal hi afegia que aquest primer disc neix "de la necessitat de seguir fent cançons i fer el projecte més gran, però mantenint l'essència d'Alosa".
De les aules del Taller de Músics al reconeixement popular
El projecte Alosa va néixer el 2022 a les aules del Taller de Músics, fruit d'una amistat i d'una complicitat artística profunda entre dues joves instrumentistes que comparteixen la passió per la composició i la tradició. En molt poc temps, s'han consolidat com una de les propostes més prometedores del panorama folk català.
El seu èxit s'ha vist amplificat a les xarxes socials, on cançons com A la voreta del foc i l'havanera Si fóssim gavines acumulen desenes de milers de reproduccions. Aquest èxit digital ha ajudat a popularitzar el seu estil, una barreja de tradició, modernitat i sensibilitat urbana.
La seva proposta, que combina cançons tradicionals catalanes amb composicions pròpies, les va portar a guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània 2024, fet que les ha situat com una de les veus més representatives de la nova fornada del folk.
Un disc que connecta passat i present
El primer cant del matí es publica aquesta mateixa nit i arriba després de l'EP Oh lai l'om, autoeditat per les dues artistes. Aquest primer treball ja incloïa temes propis i una cançó tradicional, Sota de l'om, on exploraven una àmplia gamma de registres, des del folk català fins al jazz.
"Quan diem que fem música tradicional, sovint la gent pensa que no és per ells", explica Vidal. "Però la tradició és de tothom, sempre que et connecti i et vingui de gust escoltar-la".
Un futur ple d'escenaris
Després de la seva estrena a la Fira Mediterrània, Alosa presentarà El primer cant del matí el 25 d'octubre a l'Auditori de Barcelona, un concert que també ha exhaurit totes les entrades. El duet ja ha passat per escenaris destacats com el Festival Tradicionàrius, Ethno Catalonia i el FIMPT de Vilanova i la Geltrú, i prepara una gira que vol portar el seu folk contemporani i mediterrani arreu del territori.