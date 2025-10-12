El Singuerlín torna a ser el botxí dels equips bagencs i s'imposa a la Pirinaica a la Mion

El Singuerlín continua intractable a l'inici de la Primera Catalana. Aquest diumenge ha superat la Pirinaica per 0-1 al camp municipal de la Mion i ja suma quatre victòries en quatre jornades, totes contra rivals del Bages. Els manresans, tot i voler confirmar la millora mostrada la setmana passada, no han pogut evitar el gol de Yasuke Ito al minut 69, que ha decidit el partit. En la resta de la jornada, el Joanenc ha empatat (1-1) davant la UD Parc i el Gimnàstic Manresa ha vençut el Balaguer (2-0) amb un doblet d'Hugo Rodríguez.
El Singuerlín allarga la seva ratxa i amarga la reacció de la Pirinaica
La Pirinaica afrontava el duel amb la confiança de la millora mostrada la jornada anterior, però el Singuerlín, líder invicte, ha tornat a mostrar el seu potencial. Tot i un inici equilibrat, amb arribades a totes dues àrees, els manresans no han trobat el camí del gol i el partit s'ha decidit en una acció puntual.
Al minut 69, Yasuke Ito ha aprofitat per establir el definitiu 0-1, un resultat que els locals ja no han pogut capgirar. Amb aquesta derrota, la Pirinaica continua sense trobar regularitat, mentre que el Singuerlín manté el ple de victòries davant equips bagencs en aquest inici de curs.
El Joanenc deixa escapar la victòria contra un rival en hores baixes
Dissabte, el Joanenc tampoc ha pogut sumar els tres punts davant la UD Parc, que arribava a Sant Joan de Vilatorrada sense haver puntuat. Els del Bages s'han avançat ben aviat, al minut 10, amb un gol d'Estruch, però els barcelonins han reaccionat ràpidament i Coloma ha fet l'empat definitiu al minut 24.
Cap dels dos conjunts no ha sabut trencar la igualada en una segona part tancada i sense grans oportunitats. L'empat deixa un regust agre als locals, que aspiraven a refer-se després d'un inici irregular de campionat.
El Gimnàstic Manresa suma tres punts més amb un doblet d'Hugo Rodríguez
Millor li han anat les coses al Gimnàstic Manresa, que ha aconseguit una victòria solvent davant el Balaguer gràcies a la inspiració d'Hugo Rodríguez. Els gols del davanter, als minuts 52 i 86, han sentenciat un partit que es mantenia obert fins al tram final.
El conjunt manresà ha dominat bona part del joc i ha mostrat una versió més segura i resolutiva que en jornades anteriors. Amb aquest triomf, el Gimnàstic es manté en la zona mitjana de la classificació, mirant de prop els llocs capdavanters.
El Cardona tancarà la jornada per als equips bagencs
El Cardona completarà la participació dels equips del Bages en aquesta quarta jornada de Primera Catalana aquest diumenge a la tarda, en el partit que l'enfrontarà a casa contra la Unificación Llefià.