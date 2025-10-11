Raül Refree i Niño de Elche estrenen a la Fira Mediterrània el seu nou disc «Cru+es»

Raül Refree i Niño de Elche han estrenat aquest divendres al vespre a la Fira Mediterrània de Manresa el seu nou disc, Cru+es. Les siluetes dels dos artistes han aparegut a la sala gran del teatre Kursaal en un escenari de color blau intens: Niño de Elche dret davant del micròfon i Refree darrere la taula de so des d'on llança les notes electròniques. El nou disc del duet format pel cantaor i el productor barceloní ha sortit al mercat aquest mateix divendres i el públic de Manresa l'ha pogut escoltar en primícia. El nou treball està format per deu temes com ara Nádas, Antes de mi, Somni o Salmo XXI. El disc està bastat en l'electrònica contemporània i es combinen sons que pertanyen al pop, a l'ambient o al rock progressiu.
L'idil·li musical entre Niño de Elche i Raül Refree ve de lluny. Fa cinc anys que recorren escenaris amb el projecte Ecstasis i ara presenten el nou projecte conjunt, Cru+es, que s'ha traduït en el seu primer disc. La Fira Mediterrània de Manresa ha estat l'escenari que han escollit per estrenar oficialment la gira del nou treball, que els portarà per diferents punts d'Europa com ara París, Gant (Bèlgica) o la ciutat francesa de Brest.
De fet, la Mediterrània és un espai molt conegut per a ells, ja que tots dos hi han estat amb anterioritat presentant altres projectes. Refree, a més, també està present en dos projectes que es presenten a la fira d'enguany. D'una banda, la producció del duet occità Cucanha, i, de l'altra, el projecte musical que ha engegat juntament amb Aida Tarrío del grup Tanxugueiras i que porta per nom Gala i Ovidio.