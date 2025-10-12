El Manresa CBF remunta amb un gran últim quart i aconsegueix la primera victòria a LF2

El Manresa CBF ha sumat aquest diumenge la seva primera victòria a la Lliga Femenina 2 en el seu debut a la categoria, després d'un partit molt treballat contra l'Horbisa Spirit Greenkw Barakal, que s'ha resolt per un ajustat 51-49. Les manresanes, que havien anat a remolc durant bona part del duel, han protagonitzat una remuntada espectacular en l'últim quart. Iona Garcia, amb 16 punts, 7 rebots i 6 assistències, ha estat la jugadora més destacada del conjunt bagenc.
Una estrena històrica amb patiment i caràcter
El Nou Congost ha viscut aquest diumenge una tarda especial. El Manresa CBF disputava el seu primer partit com a local a la Lliga Femenina 2, una fita històrica per al club i per al bàsquet femení manresà. Tot i la il·lusió de l'ambient, el matx ha començat amb força nervis i imprecisions.
El primer quart ha estat marcat per la igualtat i per les defenses intenses (9-9). Abans del descans, però, les visitants han sabut aprofitar millor les seves opcions en atac i han marxat als vestidors amb un lleuger avantatge (16-22).
El Barakaldo s'escapa, però el Nou Congost empeny
A la represa, l'Horbisa Spirit Greenkw Barakal ha ampliat distàncies fins al 25-34, el màxim avantatge del partit. El Manresa CBF semblava encallat ofensivament, sense trobar fluïdesa ni encert exterior.
Amb tot, el conjunt local no ha abaixat els braços i ha començat a fer valdre la intensitat defensiva i el suport de la grada. El darrer quart ha estat decisiu: amb un parcial de 26-15, les manresanes han capgirat el marcador i han assegurat la primera victòria en el tram final, amb un Nou Congost entregat.
Iona Garcia lidera un triomf d'equip
La direcció i el lideratge d'Iona Garcia han estat claus per a la remuntada. Amb 17 punts, 7 rebots i 6 assistències, ha estat la jugadora més completa i determinant del partit.
Mirant ja cap a la pista del Maristas Coruña
Amb aquesta victòria, el Manresa CBF estrena el seu caseller de triomfs i afronta amb confiança la segona sortida de la temporada. El proper dissabte, les manresanes jugaran a la pista del Maristas Coruña, amb la intenció de donar continuïtat a les bones sensacions i continuar adaptant-se al ritme de la Lliga Femenina 2.