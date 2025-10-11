Cocanha sacseja el folklore i la tradició d'Occitània

Polifonia hipnòtica, tambors de cordes i percussió de peus i mans. El duet occità Cocanha no s'està de res per assolir el seu propòsit: sacsejar el folklore i trencar els tabús que l'envolten. "Volem demostrar que sí, que la cultura popular i la tradició són un espai molt gran d'expressió", explica Lila Fraysse, una de les components del grup. I a Catalunya, diuen, s'hi senten "còmodes" per fer-ho. "A França hi ha hagut una erradicació, una voluntat de fer una nació francesa única i molt centralitzada", lamenta Fraysse, que confessa que feia temps que somiava actuar a la sala gran del teatre Kursaal. El duet presenta a la Fira Mediterrània de Manresa el seu nou espectacle, Flame folclòre, produït per Raül Refree.
Les components de Cocanha, Lila Fraysse i Caroline Dufau, provenen de zones diferents d'Occitània: La Lila és de Tolosa, a l'est, i Caroline, de Gasconia, a l'oest. Malgrat la distància, han tingut la "sort" de trobar-se per pujar juntes a l'escenari i fer sonar la llengua que les uneix: l'occità. Amb dos discs a l'esquena, ara el duet de cant polifònic occità presenta a la Fira Mediterrània de Manresa el seu nou treball: Flame Folclòre.
Es tracta d'una autèntica declaració d'intencions per "encendre" la cultura popular i mantenir-la viva, asseguren. Fraysse detalla que, en els seus treballs, sempre parteixen "des de la dansa, el ritme i el repertori tradicional", tot i que també incorporen composicions actuals. De fet, expliquen que la seva intenció "no és modernitzar" els ritmes tradicionals, sinó "fer-los sonar" a la seva manera. "Fem més polirítmia, ja que per nosaltres és més fàcil experimentar i jugar amb les cordes", afegeix Fraysse.
Flamme Folclòre significa "folklore extravagant" i, amb això, Cocanha vol "reivindicar aquest espai polític que és el folklore que a França s'ha deixat molt de banda". Fraysse lamenta que a França el folklore "s'ha volgut lligar a una història de col·laboració i d'extrema dreta i nosaltres volem reivindicar que el folklore pot ser també molt subversiu i inspirador per crear". "Treballant des del folklore hi ha moltes coses per crear i un espai molt gran per expressar-se", defensa la integrant del grup.
El duet assegura que a Catalunya s'hi senten molt a gust: "És un dels pocs espais on realment podem presentar les nostres cançons en occità i fer aquesta palanca entre les dues llengües -el català i l'occità-". Fraysse lamenta que a França hi ha "molta ignorància" sobre la llengua i la cultura occitana perquè "hi ha hagut una voluntat d'erradicació i de fer una nació francesa única i molt centralitzada". Amb tot, creu que la situació està canviant i que cada cop hi ha "més curiositat".
Actuar a la sala gran del Kursaal, "un somni"
L'actuació de Cocanha serà aquest dissabte a 2/4 de 10 del vespre a la sala gran del teatre Kursaal de Manresa, amb 800 localitats. Pel duet occità, estrenar el seu nou projecte en aquest espai és "un somni". De fet, per Cocanha la Fira Mediterrània és molt coneguda, ja que, tal com ha admès Fraysse "hi venim des de fa molts anys". Precisament, l'any 2022 el duet va presentar juntament amb Tarta Relena i Los Sara Fontán un projecte conjunt que parlava sobre el món del tèxtil des dels cants de treball i la sonoritat vinculada a les fàbriques. En aquella ocasió l'espectacle es va poder veure al Teatre Conservatori.
Un projecte produït per Raül Refree
El músic Raül Refree va ser el productor de Puput (2020), el segon àlbum de Cocanha, i ara ho torna a ser amb Flame folclòre. Treballar amb ell ha obert a Cocanha la possibilitat d'accedir a "un nou espai d'experimentació". Fraysse assegura que el fet de gravar el disc en un estudi els ha obert "moltes possibilitats", ja que els permet afegir més veus i instruments dels que tenen en els espectacles en directe.