El CN Manresa baixa a Tercera Divisió de la Copa Catalana de Clubs

El Club Natació Manresa va participar diumenge a la Copa Catalana de Clubs de Segona Divisió, celebrada al Club Natació Barcelona. Tot i que l'equip va acabar baixant a Tercera Divisió, els nedadors van signar una actuació destacada i plena de compromís, en una jornada marcada per la intensitat i l'espectacle.
Una actuació plena d'actitud i esperit competitiu
Amb un equip format per divuit nedadors i nedadores, majoritàriament joves i amb només dues absolutes, el CN Manresa va oferir una molt bona imatge a la competició. Els esportistes van demostrar una gran actitud i esperit de superació, millorant en molts casos els seus registres personals.
L'equip dirigit per Pablo Racero estava integrat per Jan Díez, Pol Salvans, Arnau Dalmau, Joan Perramon, Gerard Fàbregas, Gabriel Carrillo, Marc Barea, Arnau Zumaquero, Dídac Vidal, Anna Salvans, Ana Sánchez, Auria Suñé, Nídia Vidal, Xi Xing, Laura Sánchez, Yanay Jaramillo, Paula Soler i Montserrat Gomariz, expresidenta del club, que va competir també a la piscina.
Una competició d'alt nivell i gran ambient
L'edició d'enguany de la Copa Catalana de Clubs de Segona Divisió va reunir equips d'alt nivell en un entorn espectacular, amb llums, música, fum i entrevistes als participants, creant un ambient propi de les grans cites esportives.
Malgrat acabar en vuitena posició i perdre la categoria, el CN Manresa va marxar amb bones sensacions i amb l'orgull d'haver representat el club amb passió i treball en equip.