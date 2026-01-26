El CN Manresa Fibracat remunta a Barcelona i s'acosta al tercer lloc de la Lliga Catalana

El CN Manresa Fibracat va aconseguir una valuosa victòria a la piscina del Barcelona Waterpolo Club (11-14) en un partit intens de la Lliga Catalana femenina de 1a Divisió. Després d'un inici complicat, les manresanes van saber reaccionar i consolidar un triomf que les acosta al tercer lloc de la classificació.
Un inici dominat per les locals
El partit va començar amb clar domini del Barcelona Waterpolo Club, que va imposar el seu ritme en el primer quart. Les locals van trobar amb facilitat la porteria rival i van mantenir la seva defensa sòlida, deixant el marcador a zero per al CN Manresa Fibracat durant bona part del període. No va ser fins al darrer minut del quart quan N. Serracanta va aconseguir el primer gol de les bagenques, trencant la sequera ofensiva.
Reacció abans del descans
Amb les indicacions del tècnic Rosell i amb el primer parcial superat, les manresanes van canviar la dinàmica del partit en el segon quart. Els gols d'A. Serracanta, N. Pérez -que en va fer dos-, G. Vadillo i de nou N. Serracanta van permetre al CN Manresa Fibracat igualar el marcador quan només faltaven 12 segons per arribar a l'equador del partit. La remuntada progressiva evidenciava la millora en el joc col·lectiu i en l'efectivitat ofensiva.
Intercanvi de gols després del canvi de camp
La represa va portar un tercer quart molt obert i amb una autèntica pluja de gols. Cada equip en va anotar cinc, deixant el duel completament obert per als darrers vuit minuts. En aquest període, les manresanes van veure porteria amb gols de N. Domínguez i amb dues dianes tant de N. Pérez com de G. Vadillo, mantenint l'equilibri davant la resposta constant de les locals.
Decisió en el tram final
En l'últim quart va arribar el moment clau del partit. Després d'un temps mort demanat pel cos tècnic, N. Pérez va avançar el CN Manresa Fibracat en una jugada de superioritat. Aquest avantatge va ser consolidat amb els gols d'A. Toribio i de N. Domínguez, que van segellar el triomf a domicili per 11 a 14.
Un salt important a la classificació
Amb aquesta victòria, l'equip dirigit per Rosell se situa en cinquena posició a la classificació, a només dos punts del tercer lloc i amb un partit menys disputat. A més, el triomf permet a les manresanes superar tant el Barcelona Waterpolo Club com l'AE Santa Eulàlia, confirmant un notable salt en la taula i reforçant les seves opcions en la Lliga Catalana femenina de 1a Divisió.