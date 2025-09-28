El CN Manresa mostra millora tot i tornar a caure contra el CN Sant Feliu

El CN Manresa ha ofert aquest dissabte una imatge més sòlida a la piscina del CN Sant Feliu, tot i perdre per 18-8 en el partit de tornada de la Copa Catalunya d'equips de 1a i 2a divisió estatal. El resultat és clar, però la progressió respecte al duel d'anada -on els manresans van caure a la piscina Manel Estiarte per un contundent 6-23 - confirma els avenços de l'equip.
Un inici diferent
El partit ha començat amb novetats importants, com el debut sota pals d'Albacete, que ha donat seguretat a l'equip. El gol inicial dels locals ha estat contestat ràpidament per Leon i el primer quart s'ha tancat amb només dos gols de diferència a favor dels del Baix Llobregat.
El pes del rival
Al segon període, el Sant Feliu ha intensificat el ritme i ha obert escletxa amb un parcial de 4-1, on el gol manresà ha estat obra d'Urgeles. Tot i l'encert local, els bagencs s'ham mantingut combatius.
Gols repartits i competició
El tercer quart ha acabat 5-2 amb dianes de nou de Leon i d'Holgado, mentre que en l'últim període el festival anotador (6-4) ha tingut resposta manresana amb gols de B. Fernández, Luján, Martínez i Urgeles.
Aspectes a millorar
Tot i els avenços en joc col·lectiu, el CN Manresa encara ha de polir l'efectivitat en situacions de superioritat, amb només un encert de nou intents. Amb tot, l'equip surt reforçat i amb millors sensacions de cara a la competició estatal.