El Covisa Manresa afronta el repte més dur a la pista del líder Mataró buscant els primers punts

El Covisa Manresa afronta aquest cap de setmana la sortida més complicada del calendari. Els homes d'Antonio Mesa visiten el Futsal Mataró, actual campió de la Segona Divisió B i líder destacat després d'un inici de temporada implacable. Els manresans, en canvi, arriben amb urgència de punts després d'un balanç de tres derrotes en tres jornades.
El repte del Teresa M. Roca
El duel es jugarà dissabte a les 8 del vespre al pavelló Teresa M. Roca de Mataró, un escenari que es preveu hostil per als bagencs. El conjunt maresmenc ha començat la lliga amb pas ferm i suma tres victòries en tres partits, amb resultats contundents: 3-5 a la pista del Sabadell, 1-8 a Santa Coloma i un espectacular 13-0 davant el Playas de Castellón.
Aquest registre ha convertit el Mataró en el gran favorit de la categoria, tant per revalidar el títol com per tornar a lluitar per l'ascens.
El Covisa, a la recerca de la primera alegria
A l'altre extrem de la classificació, el Covisa Manresa encara no ha aconseguit puntuar en aquest inici de curs. Tres derrotes consecutives han situat l'equip en una situació delicada que fa encara més exigent la visita a Mataró. Tot i això, des de la banqueta es respira confiança en la capacitat del grup per competir davant qualsevol rival.
Antonio Mesa confia que els seus jugadors treguin la millor versió en un escenari d'alta exigència: "Són aquests partits, davant rivals de gran nivell, els que motiven l'equip i on cal donar-ho tot fins al final".
Un partit per mesurar forces
El xoc al Maresme servirà, doncs, per calibrar la capacitat de reacció del conjunt manresà. Malgrat que els pronòstics no són favorables, el Covisa Manresa espera plantar cara i treure conclusions positives d'un duel que, per la diferència actual entre els dos equips, ja és considerat un dels més complicats de la temporada.
El repte és majúscul, però també una oportunitat per fer un pas endavant i sumar els primers punts d'una lliga que tot just acaba de començar.