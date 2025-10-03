El Baxi Manresa inicia la Lliga Endesa contra la seva bèstia negra

El Baxi Manresa buscarà refer-se a la difícil pista de la Laguna Tenerife (dissabte, 20.00h. DAZN). de la derrota europea del passat dimecres. Serà l'ocasió perquè els bagencs mostrin millors sensacions que a Eslovènia. Sobretot, les d'un primer quart en què els jugadors manresans no van mostrar ni encert ni concentració.
Els bagencs afronten el primer partit de la Lliga Endesa "amb ganes i treballant per recuperar-se físicament i mental. Estem començant i hem de passar pàgina del partit de l'altre dia del qual podem aprendre moltes coses". Un dels aspectes que van satisfer Diego Ocampo del debut a l'Eurocup davant el Cedevita Olimpia va ser que els seus jugadors no es van rendir.
Gustav Knudsen s'ha convertit en el primer jugador lesionat de la temporada. L'aler danès va patir una lesió muscular a Ljubliana i estarà de baixa unes quantes setmanes. La baixa del jove jugador nòrdic implicarà l'entrada de Max Gaspà al roster. Respecte la resta, el tècnic del Baxi Manresa voldria establir una línia per definir rols. "Si comencem a rotar abans que quedin definits, l'equip no agafarà bases sòlides", explica l'entrenador del Baxi Manresa.
Ocampo valora l'estat actual del seu equip i pensa que "estem en creixement. Hem de saber què vol dir guanyar la Lliga Catalana i anar a Ljubliana i perdre. Tot són experiències. No ens hem de pressionar pels resultats. Estem construint alguna cosa. Hi ha molts jugadors nous. Estem jugant una competició molt dura i ens hem d'adaptar. Hem de tenir paciència però tampoc ha de servir com a excusa. L'altre dia hi ha coses que no vam fer bé". El gallec també destaca la bona actitud de tota la seva plantilla ja siguin els nous com els que ja hi eren. I els demana que tinguin "ganes d'aprendre ràpid".
La Laguna Tenerife és un dels equips que més jugadors ha conservat respecte la temporada passada. Txus Vidorreta només ha realitzat quatre fitxatges. Dylan Bordón i Héctor Alderete aporten joventut a la plantilla canària però semblen unes incorporacions més en clau de futur que de present. En canvi, Rokas Giedraitis i Wesley van Beck aporten més veterania a un grup que té onze jugadors per sobre els trenta anys. Marcelinho Huertas continua en actiu malgrat tenir ja 42 anys. El brasiler no serà l'únic amb el número quatre al davant ja que al més de desembre Aaron Doornekamp bufarà les quaranta espelmes.
El pavelló conegut com l'hamburguesa no sembla l'escenari més propici. Els bagencs no hi han guanyat des de la tornada dels canaris a la màxima categoria l'any 2012. Des de llavors, dotze partits disputats, dotze victòries locals. Els dos equips també es van enfrontar als quarts de final de la Basketball Champions League la temporada 2022-23 i el triomf també es va quedar en les dues ocasions a San Cristóbal de la Laguna. Ocampo hi afegeix un element de dificultat i aquest és un ambient que fa que la pista sigui molt sorollosa amb la gent animant contínuament.
Martín Caballero, Alberto Sánchez Sixto i Rubén Sánchez son els àrbitres designats per xiular l'estrena del Baxi Manresa a la Lliga Endesa 2025-26.