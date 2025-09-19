El Covisa Manresa busca els primers punts al duel inèdit contra el Sant Quirze

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte a les 6 de la tarda la segona jornada de Segona Divisió B amb un desplaçament complicat al Complex Can Casablanques. Els d'Antonio Mesa s'enfrontaran a l'AEFS Sant Quirze, un equip acabat de pujar a la categoria, però amb un bloc consolidat i reforços destacats. Tots dos conjunts arriben al duel amb l'objectiu comú de sumar els primers punts de la temporada.
Duel d'estrenes i necessitat de punts
Després de caure a la jornada inaugural, el Covisa Manresa vol refer-se i estrenar el seu marcador de punts. Els bagencs no van tenir la millor estrena possible el passat cap de setmana i saben que els desplaçaments seran un repte constant durant el curs. El tècnic Antonio Mesa ja advertia que "tots els partits fora de casa seran complicats, i aquest no serà una excepció".
El Sant Quirze, per la seva banda, també busca la primera victòria després de perdre 7-3 a Santa Coloma. El duel de dissabte serà inèdit a la categoria, i es preveu molt igualat entre dos conjunts amb ganes de fer un pas endavant.
Plantilles i novetats
El conjunt vallesà, conegut com els mussols, ha mantingut bona part de l'equip que li va permetre un brillant ascens la temporada passada, quan va superar en onze punts el segon classificat, el Rubí. A més, s'ha reforçat amb jugadors de nivell com Pol Sisteró (Iberia Toscal), Marcel Bravo (Martorell) i Roc Marín, format al juvenil nacional del club manresà.
Pel que fa al Covisa Manresa, Mesa afrontarà el duel amb l'única baixa de Rafyta, encara en procés de recuperació. La resta de la plantilla estarà disponible per intentar aconseguir els primers punts d'un curs que es preveu intens i competitiu.
Preparació intensa per als bagencs
Durant la setmana, l'equip de Mesa ha centrat els esforços en treball físic dilluns i sessions tàctiques en els dies posteriors, ajustant detalls per afrontar el Sant Quirze amb garanties. Els manresans saben que la concentració i la solidesa defensiva seran claus per evitar els errors que els van penalitzar en el primer partit.
El Covisa Manresa espera treure profit d'aquest desplaçament per sumar punts i començar a escalar posicions a la classificació. Els aficionats que es desplacin a Can Casablanques podran gaudir d'un enfrontament vibrant entre dos equips amb molt a dir aquesta temporada.