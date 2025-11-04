El Covisa Manresa destitueix Antonio Mesa després del mal inici de temporada

El Covisa Manresa FS ha anunciat la destitució del seu entrenador, Antonio Mesa, després del mal inici d'una temporada que ha deixat l'equip amb només un punt en vuit jornades. El club i el tècnic andalús han arribat a una entesa per rescindir el contracte, en una decisió que el club defineix com "incòmoda i desagradable", però necessària per intentar revertir la situació esportiva.
Un inici molt per sota de les expectatives
Després d'un estiu de canvis i ambiciosos objectius, el Covisa Manresa no ha pogut arrencar amb bon peu a la competició. L'equip es troba en una posició molt delicada a la classificació, amb només un empat i set derrotes en vuit partits. Des del club s'admet que les circumstàncies "no han estat favorables", però també s'assenyala la necessitat de provocar un punt d'inflexió per recuperar la confiança i la competitivitat.
Reestructuració a la banqueta
Amb la sortida de Mesa, Jairo Molero, fins ara segon entrenador, assumeix la direcció de l'equip de manera provisional, a l'espera que el club decideixi si continuarà fins al final de temporada. L'entitat ha volgut agrair la professionalitat i el comportament d'Antonio Mesa durant la seva etapa a Manresa, i li desitja "molta sort en el futur personal i esportiu".
Un repte per revertir la dinàmica
El club assegura que continuarà introduint canvis i treballant en diversos àmbits per intentar redreçar una situació esportiva cada cop més complicada. Amb la lliga encara en la seva primera part, la direcció esportiva confia que el relleu tècnic pugui servir per reactivar l'equip i recuperar la competitivitat perduda.