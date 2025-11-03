Quatre judokes del CTJ del Bages i Moianès es classifiquen per al Campionat d'Espanya

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha tancat amb èxit la seva participació a la Fase Sector Est del Campionat d'Espanya Sènior 2025, amb quatre judokes classificats per a la fase final, entre ells tres medallistes.
Èxits destacats a la fase sector Est
El CTJBM ha tornat a demostrar el seu nivell en la competició estatal de judo. A la Fase Sector Est del Campionat d'Espanya Sènior 2025, celebrada recentment, tres judokes del centre bagenc i moianès han aconseguit pujar al podi i assegurar la seva plaça per a la final nacional.
Guillem Lozano, de l'Esport7, s'ha proclamat campió en la categoria de -100 kg, assolint la medalla d'or i la condició de cap de sèrie de cara al campionat estatal. En la mateixa categoria, Marc Escribà, del Club Judo Moià, ha aconseguit la medalla de plata, confirmant el domini del CTJBM en aquesta divisió de pes.
Per la seva banda, Luca de Palma, també de l'Esport7, ha completat el medaller amb la medalla de bronze en la categoria de -70 kg, consolidant la presència bagenca entre els millors judokes de la seva zona.
Quatre representants a la fase final estatal
Amb aquests resultats, el CTJBM competirà a la fase final del Campionat d'Espanya amb quatre representants: Lozano, Escribà i De Palma -classificats a la fase sector Est-, i Noelia Jardo, de la categoria -48 kg (Esport7), que accedeix directament a la fase estatal gràcies a la seva posició privilegiada al rànquing nacional.