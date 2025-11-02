El doble derby bagenc de Primera Catalana es resol amb un empat i un triomf de la Pirinaica

El cap de setmana de futbol ha viscut un doble derby bagenc a Primera Catalana. El Gimnàstic Manresa i el FC Joanenc han empatat (0-0) en un partit molt obert i sense encert al Gimnàstic Parc, mentre que la Pirinaica s'ha imposat 0-2 al camp del CF Cardona amb gols d'Eloi Moral i Biel Rodríguez.
Empat sense gols al Gimnàstic Parc
El Gimnàstic Manresa i el FC Joanenc han protagonitzat un duel intens però sense gols en aquesta setena jornada de Primera Catalana. Els manresans han portat el pes del partit però han topat amb la manca d'encert de cara a porteria. El Joanenc, ben ordenat, ha sabut resistir i sumar un punt valuós en un camp molt complicat, tot i que continua sense conèixer la victòria aquesta temporada. L'equip de Sant Joan de Vilatorrada acumula ja quatre empats i es manté com l'únic conjunt bagenc que encara no ha guanyat.
Per la seva banda, el Gimnàstic Manresa veu frenada la seva bona dinàmica i baixa fins a la quarta posició, després d'haver-se mantingut a les primeres places en les darreres setmanes.
La Pirinaica s'imposa amb autoritat a Cardona
En l'altre derbi bagenc de la jornada, la Pirinaica ha vençut per 0-2 al camp del CF Cardona. Després d'una primera part equilibrada, els de la Mion han trencat el partit a la represa amb gols d'Eloi Moral (minut 53) i Biel Rodríguez (minut 76), que han sentenciat el matx.
Amb aquesta derrota, el Cardona cau a posicions de descens, mentre que els homes de Romans Carrillo s'uneixen al grup d'equips de la zona mitjana de la classificació, consolidant-se després d'un inici de temporada irregular.
El proper cap de setmana, derbi manresà
La vuitena jornada arribarà amb un plat fort: el derbi manresà entre la Pirinaica i el Gimnàstic Manresa, que es disputarà diumenge a les 12 del migdia al camp de la Mion. El Joanenc, per la seva part, rebrà dissabte a les 4 de la tarda l'Unificación Llefià, mentre que el Cardona visitarà la UE Sants a partir de les 6.