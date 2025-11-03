El Vinya Cross arribarà als deu anys amb 100.000 euros recaptats per a projectes socials

El Vinya Cross solidari celebrarà enguany la seva desena edició consolidant-se com una de les curses més populars del Bages. La prova, que se celebrarà el diumenge 16 de novembre a l'Oller del Mas, ha aconseguit al llarg d'aquestes deu edicions una recaptació total de 100.000 euros destinats a projectes socials del territori.
Una dècada d'esport, solidaritat i territori
El Vinya Cross va néixer l'any 2015 amb 400 participants i s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de l'esport i la natura. Aquest 2025, la cursa arribarà a la desena edició amb mil corredors inscrits per tercer any consecutiu, fet que la consolida com una proposta de referència al Bages. A dues setmanes de la celebració, ja s'han superat els 900 inscrits i s'espera completar el miler de dorsals durant els pròxims dies.
El secret de l'èxit del Vinya Cross rau en la combinació entre esport i oci en un entorn privilegiat, amb recorreguts que travessen boscos, vinyes i corriols de l'Oller del Mas, oferint vistes espectaculars de Montserrat i el paisatge de tardor bagenc. La cursa compta amb tres circuits cronometrats de 5, 10 i 21 quilòmetres, dissenyats per Toni Bravo i gestionats tècnicament per Champion Xip. Els participants poden triar entre desafiar els exigents 21 quilòmetres o gaudir d'una caminada popular de 5 quilòmetres en família.
Una cursa solidària amb impacte
Des del seu origen, el Vinya Cross destina la totalitat dels ingressos de les inscripcions a projectes solidaris del territori. Enguany, els fons recaptats aniran íntegrament a la Fundació del Convent de Santa Clara, concretament a programes de formació professional per a joves.
El gran repte de l'organització, any rere any, és aconseguir el suport d'empreses col·laboradores que cobreixin els costos de la cursa per poder destinar tots els recursos a la causa solidària. La Fundació "la Caixa" ha estat, des de la primera edició, el col·laborador principal, amb suport econòmic i la participació de voluntaris de CaixaBank el dia de la prova. També hi col·laboren empreses del territori com Constructora del Cardoner, J2 Servid, Foranka, SOSA, Inmoovs, Mesoestetic, Fundació Joviat, Cafès del Bages, Coca-Cola, Difoprint, Santasusana, Bravo Running i Oller del Mas, que mantenen el compromís amb la iniciativa.
Més que una cursa
El Vinya Cross no és només una competició esportiva, sinó una festa de convivència i solidaritat. El preu de la inscripció, que oscil·la entre 14 i 22 euros segons el moment de la reserva, inclou una samarreta tècnica, botifarrada d'arribada, vins i formatges del territori i premis per als tres primers classificats de cada cursa, tant en categoria masculina com femenina.
La jornada oferirà tots els serveis necessaris per als participants: control de temps amb xip, avituallaments líquids i sòlids, aparcament i assistència sanitària. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 13 de novembre a la mitjanit, sempre que no s'hagin esgotat els mil dorsals. Si hi ha places disponibles, també es podran fer inscripcions presencials el mateix dia de la cursa.
Un referent de l'esport solidari al Bages
Després d'una dècada, el Vinya Cross s'ha consolidat com una de les curses solidàries més emblemàtiques de la Catalunya Central, capaç de combinar esport, natura i compromís social. Amb 100.000 euros recaptats al llarg de la seva història, l'esdeveniment ha aconseguit construir una comunitat fidel de corredors, voluntaris i empreses compromeses amb la solidaritat i el territori.