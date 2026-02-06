El Covisa Manresa visita el Canet FS amb la mirada posada en la salvació

El Covisa Manresa FS afrontarà aquest dissabte 7 de febrer a les 6 de la tarda un desplaçament exigent al Pavelló Municipal de Canet de Mar, on s'enfrontarà al FS Canet en una jornada clau per a la lluita per la permanència. L'equip bagenc buscarà sumar un triomf que l'acosti a l'objectiu de la salvació davant un rival que s'ha convertit en la revelació de la temporada.
Un rival en plena forma
El conjunt del Maresme ocupa actualment la quarta posició de la classificació, un contrast notable amb temporades anteriors en què solia moure's per la part baixa de la taula a Segona B. Amb un balanç de deu victòries, dos empats i set derrotes -i amb 69 gols a favor i 60 en contra-, el Canet s'ha consolidat com un equip competitiu, especialment fort a casa.
De fet, a la seva pista només ha cedit dues derrotes i un empat, convertint-se en el tercer millor equip com a local. El pavelló, conegut per les dimensions reduïdes i la pressió d'un públic molt proper al joc, és considerat històricament un escenari complicat per als visitants.
Un repte vital per als manresans
El Covisa Manresa arriba al duel amb els papers invertits respecte a altres campanyes, situat enguany a la part baixa de la classificació. L'equip necessita punts per allunyar-se de la zona de descens i encara té pendent estrenar-se amb una victòria fora de casa aquesta temporada.
La jornada també es presenta determinant en la lluita per la permanència, amb enfrontaments directes entre rivals com el Lleida i el Bisontes Playas de Castellón, o el duel entre CCR Castelldefels i Industrias B, resultats que poden influir en la classificació.
Baixes sensibles
El conjunt manresà afrontarà el partit amb absències destacades. A les baixes ja conegudes d'Asis i Santa s'hi suma la d'Ambrós, que pateix una fissura a la costella. A més, Bermusell continua amb permís paternal i podria debutar la setmana vinent davant el CCR Castelldefels.
Amb aquest context, el partit a Canet es presenta com una prova exigent per al Covisa Manresa, que intentarà superar les dificultats per sumar uns punts que poden resultar determinants en el tram final de la temporada.