El Baxi Manresa busca atrapar el Hiopos Lleida

El Baxi Manresa jugarà fora de casa després de cinc partits seguits jugant com a local. Tampoc serà un desplaçament massa pesat ja que els bagencs només hauran de fer 115 quilòmetres per carretera per enfrontar-se al Hiopos Lleida (diumenge, 12:00h. Esport3 i DAZN). Serà el primer derbi català de la segona volta per als de Diego Ocampo. A la primera, els duels territorials no van acabar amb massa bon regust de boca al cantó bagenc ja que en cinc enfrontaments només va poder aconseguir un triomf. Precisament, la única victòria del Baxi Manresa contra un equip català va ser contra el Hiopos Lleida.
Hugo Benítez és l'única baixa segura per aspectes mèdics. El base tot just ha començat a córrer i la seva reaparició encara trigarà alguns dies a tornar a les pistes. Diego Ocampo prefereix que Benítez faci net de la seva lesió i és molt probable que no torni a jugar fins després de les finestres FIBA. El desig del Baxi Manresa és que Benítez no vagi a la selecció francesa aquesta ocasió. Eli Brooks evoluciona bé de les seves molèsties musculars. La decisió final es prendrà després de l'entrenament de dissabte. Un argument que juga a favor de la convocatòria de Brooks és la presència de Gerard Fernández aquest cap de setmana a la NextGen de l'Eurolliga. Des del club bagenc s'ha considerat oportú per al desenvolupament de Fernández que disputi aquest torneig de promoció.
Pierre Oriola va estar la temporada passada sota les ordres de Gerard Encuentra. Ocampo no ha demanat informació al targarí sobre els mètodes de treball del tècnic del Hiopos Lleida. En canvi, valora molt la labor d'Oriola dins l'equip en tasques de treball diari que no són visibles a primer cop d'ull i també amb la comunicació amb els més joves.
L'arribada del pivot ha canviat rols dins l'equip. Un exemple és Louis Olinde. Inicialment va ser fitxat per ocupar la posició de quatre per ajudar-lo a la seva adaptació. "Però ara per necessitat i per la seva progressió podem combinar la posició de tres i la de quatre. Ens dona algunes coses més, sobretot en defensa. Espero que ben aviat també en atac. Però això és un procés", explica Ocampo. Pauli Paulycap és un altre jugador que també necessita temps per poder aportar a l'equip. Primer, cal que es posi al to físic adequat i en aquests moments això "és difícil pel ritme en què juguem".
El Hiopos Lleida arriba al derbi amb una victòria més que el Baxi Manresa. La setmana passada va caure amb rotunditat contra el València Bàsquet (101-65) però venia d'encadenar tres victòries seguides. Dues van ser de forma consecutiva a les Illes Canàries. Primer contra la Laguna Tenerife i després, amb més claredat, davant el Dreamland Gran Canaria. A la primera volta, el Baxi Manresa va guanyar contra els lleidatans que van iniciar una ratxa de sis derrotes seguides. Però la dinàmica ha canviat i els de Gerard Encuentra són un equip més fet.
El Barris Nord és un dels pavellons amb més ambient de tota la Lliga Endesa. Aquest diumenge no serà una excepció. Des del Nucli Burdeus convoquen tota l'afició a acudir a la cita amb la bufanda de l'equip i moltes ganes de cridar i cantar. Encara queden força entrades a la venda però es preveu que l'afluència de públic sigui molt bona.
Oriol Paulí ha parlat aquesta setmana amb el diari Segre. L'aler català demana ser forts a casa en els propers partits en què el Hiopos Lleida rebrà Baxi Manresa i Bàsquet Girona. "Són partits molt importants, bonics, dos derbis, i segur que el Barris Nord estarà ple. Guanyar-los ens deixaria en una posició molt bona", ha assegurat. Per això, Paulí creu que recuperar la solidesa i el nivell de joc que van permetre els lleidatans signar una bona primera volta és clau. "Quan ens centrem en nosaltres i fem el nostre joc som un rival molt complicat, sobretot a casa", ha afirmat.
Jordi Aliaga, Alberto Baena i Roberto Lucas Martínez son els àrbitres escollits per dirigir el partit.