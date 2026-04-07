El Covisa Manresa visita el Salou en setzens de Copa Catalunya

El Covisa Manresa disputarà aquest dimecres 8 d'abril, a les 9 del vespre, els setzens de final de la Copa Catalunya de futbol sala a la pista del Club Salou FS.
Amb el panorama ja més clar a la competició domèstica, l'equip manresà pot centrar esforços en aquesta competició, que habitualment ofereix escenaris exigents i atractius. Fins ara, el conjunt bagenc ha superat dues eliminatòries davant rivals de categories inferiors: primer el Molins 99 i, fa aproximadament un mes, l'Esparreguera.
Un rival de Tercera amb experiència
El Salou tornarà a ser un rival de Tercera Divisió, categoria en què actualment ocupa la vuitena posició. Tot i no ser enguany un dels equips capdavanters de la seva lliga, continua sent un contrincant a tenir molt en compte. Especialment per les circumstàncies pròpies d'un partit de Copa i pel fet de jugar-se a la seva pista, un escenari que històricament ha resultat complicat per als interessos manresans.
Antecedents desfavorables en aquesta pista
Els enfrontaments entre el conjunt tarragoní i el bagenc s'han convertit en habituals en les darreres temporades, fins al punt de considerar-se gairebé un clàssic, tant en partits de pretemporada com en eliminatòries a partit únic.
En aquest context, el balanç a la pista del Salou no és favorable al Covisa Manresa. Els manresans hi han quedat eliminats en diverses ocasions, fins a dues vegades a la Copa Catalunya, inclosa la temporada passada. També hi van caure en una eliminatòria de la Copa del Rei l'any 2022.
Malgrat això, el precedent més recent entre tots dos equips també inclou una victòria bagenca, ja que el Covisa Manresa va aconseguir superar el Salou l'any següent.
Un duel obert i exigent
Amb aquests antecedents, el partit es presenta obert i amb un punt d'exigència elevat per als manresans, que buscaran trencar la dinàmica negativa en aquesta pista i continuar avançant en la competició.