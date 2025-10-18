El Manresa CBF cau a la pista del Maristas Coruña en un últim quart fatídic (66-54)

El Manresa CBF ha encaixat aquest dissabte la seva segona derrota a la Lliga Femenina 2 després de perdre per 66-54 a la pista del Maristas Coruña. Les jugadores manresanes han mantingut el pols fins al tram final, però un últim quart fluix ha decantat el partit a favor de les gallegues.
Igualtat fins al tram final
El partit ha començat amb un intercanvi constant de cistelles i molt d'encert per part de tots dos equips. Al final del primer quart, el marcador reflectia un ajustat 19-21 favorable al conjunt manresà. A la mitja part, les locals havien capgirat el resultat amb un mínim avantatge (30-29), mantenint la igualtat que ha estat la tònica general del duel.
Després del descans, el Manresa CBF ha continuat competint de tu a tu. Les de la capital del Bages han aconseguit arribar a l'últim quart amb empat a 46, deixant el partit completament obert.
El darrer quart, decisiu
En el tram final, però, el Maristas Coruña ha imposat el seu ritme i ha aprofitat millor les errades manresanes per escapolir-se al marcador. Un parcial clarament favorable a les locals ha acabat trencant el partit i deixant el resultat final en 66-54.
Laura Segués, amb 12 punts, ha estat la màxima anotadora del Manresa CBF, en un partit on les bagenques han mostrat una competitivitat que no han sabut culminar.
Proper compromís al Congost
Després d'aquesta derrota, el Manresa CBF buscarà retrobar-se amb el triomf el proper dissabte al Nou Congost, on rebrà el Mariscos Antón Cortegada en la quarta jornada de la competició.