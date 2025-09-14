El Manresa CBF debuta a la Lliga Catalana LF2 amb un triomf contundent a Mataró (45-72)

Estrena immillorable del Manresa CBF a la seva primera participació a la Lliga Catalana de Lliga Femenina 2 (LF2). L'equip bagenc s'ha imposat clarament al Talenom Boet Mataró (45-72) en el primer partit del triangular de la fase de grups, un resultat que, per la diferència de punts, les deixa amb moltes opcions de ser a la Final a 4. Les manresanes, ascendides aquest any a LF2, tenen ara a les seves mans certificar el pas en el duel decisiu del 21 de setembre 12 del migdia al Nou Congost davant el GEiEG Pacisa.
Un inici de partit seriós i un final demolidor
El Manresa CBF ha mostrat des de l'inici una gran solidesa defensiva i un ritme ofensiu alt que ha fet molt difícil al Boet Mataró seguir el seu pas. Les bagencs han tancat el primer quart amb avantatge (8-16) i han marxat al descans dominant amb autoritat (22-35).
A la represa, lluny d'afluixar, les de Manresa han ampliat el seu domini, deixant el marcador en un clar 34-56 al final del tercer quart. El darrer període ha servit per consolidar l'avantatge fins al definitiu 45-72, un +27 molt valuós per a les opcions de classificació.
Teixidó i Zafra, les més destacades en atac
L'atac manresà ha estat coral, però dues jugadores han brillat especialment: Mariona Teixidó, màxima anotadora amb 15 punts, i Desirée Zafra, amb 13. Aquest equilibri ofensiu ha estat clau per desgastar un rival que, malgrat jugar a casa, s'ha vist superat en totes les facetes del joc.
Opcions molt vives per ser a Llinars del Vallès
La Lliga Catalana LF2 es juga en tres grups de tres equips, amb només dos partits per conjunt. Els campions de grup i el millor segon aconseguiran el bitllet per a la Final a 4, prevista el 27 i 28 de setembre a Llinars del Vallès. Per això, en aquesta fase, a banda de guanyar, la diferència de punts pot ser determinant.
Amb aquest +27, el Manresa CBF es col·loca en una posició privilegiada. Les bagencs depenen d'elles mateixes per classificar-se: una victòria davant el GEiEG Pacisa en la segona jornada al Nou Congost seria suficient per segellar el pas, però fins i tot una derrota mínima podria ser suficient.
Una estrena històrica per al club
Aquest debut a la Lliga Catalana té un significat especial per al Manresa CBF, que disputa el torneig per primera vegada després de l'ascens de la passada temporada. L'equip, que s'ha guanyat un lloc entre l'elit de la LF2, ha deixat clar que vol aprofitar al màxim aquesta oportunitat i que té potencial per competir amb els millors equips de Catalunya i de l'Estat.
La victòria a Mataró no només és un pas esportiu important, sinó també un estímul per a l'afició i el club, que veuen com el projecte continua creixent i consolidant-se al bàsquet femení català.