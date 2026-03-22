Empat sense gols al derbi manresà de Primera Catalana i triomf de reacció del Joanenc

El derbi manresà de Primera Catalana entre el Gimnàstic Manresa i la Pirinaica s'ha resolt amb un empat sense gols en un partit molt igualat i amb poques ocasions clares. La Pirinaica, tot i tenir la iniciativa del joc, ha tingut en el seu porter Dani del Río el gran protagonista, després d'aturar un penal que ha evitat la derrota i ha permès al seu equip encadenar vuit jornades consecutives sense perdre. Tots dos conjunts es mantenen a la meitat alta de la classificació.
Igualtat i poques ocasions en el derbi
El duel entre els dos equips de Manresa ha estat marcat per l'equilibri i la manca de profunditat en atac. La Pirinaica, amb més control de la pilota, ha intentat portar el pes del partit, però sense generar massa perill a l'àrea rival.
La jugada clau ha arribat amb un penal a favor dels locals que Dani del Río ha aconseguit aturar, mantenint l'empat i consolidant la bona dinàmica de la Pirinaica, que continua sumant punts jornada rere jornada.
Remuntada de mèrit del Joanenc
En la resta de partits dels equips del Bages, el Joanenc ha protagonitzat la gran sorpresa de la jornada amb una victòria treballada al camp de la Unificación Llefià per 2-3. Els de Sant Joan de Vilatorrada han sabut capgirar un 2-0 advers en els primers minuts.
A la segona part, Daniel Cayuela ha liderat la reacció amb dos gols als minuts 50 i 76, abans que Noel Olmedo culminés la remuntada amb el gol de la victòria al minut 82.
Aquest triomf posa fi a una ratxa negativa de sis partits sense guanyar i permet al Joanenc continuar lluitant per la permanència, tot i que encara es manté en zona de descens, a tres punts de la salvació.
El Cardona suma però no surt de la zona baixa
Per la seva banda, el Cardona ha empatat a casa contra la UE Sants (1-1) en un partit en què s'ha avançat al marcador. Rafel Pérez ha fet el primer gol al minut 19, però els visitants han igualat el duel a la segona part, al minut 54.
Amb aquest resultat, el Cardona continua ocupant la darrera plaça de salvació, amb el Joanenc cada cop més a prop en la classificació.