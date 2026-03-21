El CN Manresa cau davant el Dos Hermanas i veu frenada l'opció d'ascens (10-14)

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha perdut per 10-14 contra el CW Dos Hermanas en un partit clau per a les aspiracions d'ascens. Tot i començar amb avantatge, els bagencs no han pogut mantenir el ritme davant un rival més experimentat.
Bon inici però gir del partit abans del descans
El CN Manresa afrontava el duel amb l'objectiu d'aconseguir la segona victòria de la fase i continuar lluitant per les primeres posicions. El partit ha començat amb bon peu per als locals, que s'han avançat amb un 2-0 i 3-1 que feia preveure un escenari favorable.
Tot i això, el conjunt sevillà ha reaccionat amb calma i ha capgirat la dinàmica fins a tancar el primer període amb un ajustat 3-4. El segon quart ha estat determinant, amb un parcial advers que ha ampliat la diferència fins al 3-9. Abans del descans, els gols de M. Urgeles i B. Fernández han reduït distàncies fins al 5-9.
Sense capacitat de remuntada davant un rival sòlid
A la represa, els bagencs han intentat reaccionar, però han desaprofitat diverses oportunitats, incloent dos penals i situacions de superioritat numèrica. Tot i acostar-se amb el 6-9 i posteriorment amb el 8-12 gràcies als gols d'I. Martínez, el partit s'ha anat decantant definitivament cap als visitants.
El darrer període ha mantingut l'equilibri en el marcador parcial, però amb control del joc per part del Dos Hermanas, que ha acabat assegurant la victòria per 10-14. Els darrers gols locals han estat obra de M. Puerta i S. Torres en un partit en què també ha influït el repartiment de faltes, amb més sancions per als manresans.