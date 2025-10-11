Juanjo Isern és arquitecte i ha estat al capdavant de càrrecs públics com a director del Servei Català de Trànsit (SCT). També ha liderat projectes de govern i urbanisme vinculats a la seva formació professional. En l'àmbit esportiu, Isern es va presentar com a candidat el 2023 a la presidència de la Federació Catalana de Futbol (FCF), i al procés electoral va denunciar irregularitats i falsificació de signatures que van afectar greument la legitimitat de les votacions. El procés es troba en vies judicials. Aquesta setmana ha estat a Manresa per donar suport a la Pirinaica, que reclama la plaça de la Lliga Elit que la FCF ha atorgat al Santfeliuenc. Isern vol optar a presidir la FCF i "fer neteja". Serà el 2027 o abans?
Ha vingut a Manresa a interessar-te pel cas de la Pirinaica. Quina valoració en fa?
He vingut en solidaritat amb la Piri perquè considero que han estat absolutament estafats. S'ha aplicat una reglamentació que no té res a veure amb la que consta per poder pujar de categoria. S'ha beneficiat un club vinculat directament a l'entorn Soteras, amb un president imputat en el cas de corrupció electoral i en la falsificació de signatures. És una injustícia flagrant. Acompanyaré la Pirinaica en totes les seves accions judicials fins que es reconegui que és un club que mereixia l'ascens esportiu a la Lliga Elit.
Per tant, enten que la decisió de donar la plaça al Santfeliuenc no ha estat esportiva.
Absolutament. Ha estat una decisió partidista. Els advocats de la Pirinaica han demostrat que, segons la normativa catalana, qui tenia dret legítim a la plaça era la Pirinaica, no pas el Santfeliuenc. Però la Federació ha aplicat una normativa aliena per afavorir un club afí. Necessitem que un tribunal extern posi ordre i justícia, perquè la Federació està protegint un clan de persones imputades que es defensen amb els diners dels clubs. És un pacte entre corruptes.
Això que diu és molt greu. Com definiria la situació actual dins la Federació Catalana de Futbol?
És una dictadura absoluta. El president no pinta res. Qui mana és el director general, que s'ha fet l'amo i senyor de la Federació sense cap formació per fer-ho. Controla els diners, controla les persones i manté una estructura humiliada, sense dignitat, que aprova tot el que se li proposa, sigui legal o no. Venim de la corrupció més greu de la història de l'esport català i ens encaminem al desert. Quan arribi un nou president, serà dificilíssim reconstruir tot el que han destruït.
Diu que hi ha una "davallada permanent de directius". Ningú no dona explicacions?
Ningú. Surten amb por. Estem parlant d'una organització que sanciona injustament presidents de clubs com el de la Federació Grama per penjar una pancarta, mentre que protegeix els seus. Hi ha dimissions constants i cap explicació. I, mentrestant, continuen cobrant i protegint-se entre ells. És trist veure com la por s'ha instal·lat dins la Federació.
Parla també de figures concretes com Bonet o Calle. Quin paper hi juguen?
El senyor Calle és el cervell d'aquesta organització. Controla tot el que passa i utilitza els diners dels clubs per pagar els advocats que els defensen dels delictes que ells mateixos han comès contra aquests clubs. Bonet, per la seva banda, és tan culpable com ell. En les gravacions dels Mossos se l'escolta parlant d'utilitzar targetes per comprar vots. I encara aspiren a ser presidents! Aquesta gent no té cap professionalitat ni vocació pel futbol; només busquen mantenir sous extraordinaris.
Hi ha alguna instància superior que pugui actuar? La RFEF, la Generalitat...?
No. La Federació funciona de manera autònoma. I com que els clubs hi posen diners, aquests mateixos diners serveixen per pagar la defensa dels corruptes. És el món a l'inrevés. Els clubs acaben finançant els delictes que pateixen. I com que viuen d'això, l'únic que els interessa és allargar-ho tant com puguin per seguir cobrant.
Creu que el procés judicial pot acabar abans de les properes eleccions de 2027?
Dubto molt que sigui així. Són especialistes en allargar processos. Contracten advocats amb els diners dels clubs per dilatar-ho tot i arribar a les eleccions sense condemna ferma. Estem parlant de possibles penes de presó, però si aconsegueixen ajornar la sentència, podran tornar-se a presentar. És indignant.
Com és possible que després de les primeres eleccions, amb proves de falsificació de signatures, es poguessin tornar a presentar els mateixos?
És escandalós. Es va demostrar corrupció i es van tornar a presentar. No només això: van continuar exercint durant la campanya amb diners federatius. Ara sabem per què -falsificaven firmes-. I la justícia ho permet. És decebedor. Què més cal perquè s'actuï?
El Parlament ha demanat que no continuïn. Quina ha estat la reacció?
S'hi han rigut. Tant del Parlament com del Govern. Saben que només una sentència judicial els pot fer fora i per això controlen tot el procés. Riuen de tothom. Per això dic que necessitem una reacció col·lectiva -dels clubs, dels mitjans, de la societat- per aturar-ho. No podem permetre que l'esport majoritari de Catalunya estigui segrestat per una organització corrupta.
Què cal fer, doncs, per recuperar la dignitat del futbol català?
Cal recuperar l'esperit esportiu i democràtic. Tornar a tenir una Federació amb idees, amb lideratge, amb sentiment de país. No una estructura de costellada. El futbol català necessita tornar a ser un referent i no una vergonya. I això només passarà si netegem aquesta casa des dels fonaments.