La FCF desestima l'ajornament de la Lliga Elit però obre expedient pel recurs de la Pirinaica

El conflicte per la vacant a Lliga Elit després de l'expulsió del Som Maresme suma un nou capítol. La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha notificat a la Pirinaica que desestima la seva petició d'aturar l'inici de la competició, però admet a tràmit el recurs per revisar el procediment d'adjudicació de la plaça al Santfeliuenc. El club manresà defensa que el seu mèrit esportiu i els resultats al play-off el feien mereixedor de l'ascens.
La Federació tanca la porta a ajornar la competició
Segons el document al qual ha tingut accés NacióManresa, la FCF considera que no hi ha motius per suspendre l'inici de la Lliga Elit. L'ens federatiu argumenta que un ajornament suposaria un perjudici greu per a tots els clubs participants i per al calendari oficial, i que la impugnació de la Pirinaica pot resoldre's sense alterar la competició en curs. La Federació també subratlla que el Santfeliuenc ja ha preparat la temporada i que altres equips es veurien afectats en cas d'un canvi d'última hora.
Expedient obert: la batalla legal continua
Tot i rebutjar la mesura cautelar, la Federació ha decidit obrir expedient per estudiar el fons de la qüestió. Això significa que el Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva analitzarà els arguments de la Pirinaica, que acusa la FCF d'haver actuat "sense seguir el procediment reglamentari establert" i sense donar audiència als clubs potencialment afectats. De moment, ha donat sis dies al Santfeliuenc perquè presenti al·legacions als raonaments de la Pirinaica. La resolució final podria arribar en les pròximes setmanes i podria, eventualment, provocar canvis en el futur format de la competició o en els criteris per adjudicar vacants.
Recordem la polèmica: el cas Som Maresme
La vacant es va originar arran de l'expulsió del Som Maresme per un deute de 73.000 euros amb la Reial Federació Espanyola de Futbol. Davant aquesta situació, la FCF va adjudicar la plaça al Santfeliuenc, el millor segon classificat dels tres grups de Primera Catalana. La decisió va indignar la Pirinaica, que havia eliminat el Santfeliuenc en el play-off i havia arribat fins a la final contra el Júpiter. El club manresà defensa que el reglament prioritza els mèrits esportius i que la seva trajectòria l'hauria d'haver situat com a primer candidat.
Els arguments de la Pirinaica
El club de la Mion al·lega que va obtenir 59 punts en lliga, més que el Santfeliuenc (54), i que va superar els del Baix Llobregat en el play-off amb un 3-0 a casa i una derrota mínima per 1-0 a domicili. A més, recorda que l'article 208.b del reglament estableix que "gaudirà sempre de més dret el club amb millor classificació a la categoria immediatament inferior", i interpreta que el play-off és la continuació natural de la lliga. La Pirinaica denuncia un criteri "formalista" que vulnera el principi pro competitione, segons el qual les decisions esportives s'han de basar en el joc net i els resultats al camp.
Possibles repercussions per al futbol català
Aquest cas arriba en un moment delicat per a la Federació, immersa en processos judicials i investigacions sobre la seva gestió. Si el Comitè Jurisdiccional dóna la raó a la Pirinaica, podria establir un precedent sobre com es cobreixen les vacants i reforçar les demandes de més transparència. També podria obrir la porta a reformar el reglament per evitar situacions similars en el futur.
Properes passes i calendari incert
La Lliga Elit arrencarà com estava previst aquest cap de setmana, però l'expedient obert manté viva la incertesa. Si les al·legacions prosperen, la FCF podria veure's obligada a revisar els criteris aplicats i, eventualment, a compensar la Pirinaica o modificar la categoria en properes temporades. Mentrestant, el club manresà es prepara per continuar la seva batalla legal i esportiva, i fa una crida a la unitat del futbol català per defensar els valors de justícia i joc net.