La TEA Football Cup es consolida com a referent del futbol solidari al Bages

Aquest dissabte s'ha celebrat la tercera edició de la TEA Football Cup, el torneig solidari per l'autisme que ha omplert de futbol el Camp Municipal de Sant Fruitós de Bages. L'esdeveniment, que enguany s'ha internacionalitzat amb la participació del Toulouse FC, ha superat totes les expectatives de participació i ambient.

La TEA Football Cup és un torneig de futbol 7 en categoria benjamí sub9, nascut amb el doble objectiu de donar visibilitat al Trastorn de l'Espectre Autista a través del futbol formatiu i recaptar fons per al Centre de Recursos TEA de la Catalunya Central, destinat a oferir teràpies als infants amb autisme. Aquesta tercera edició ha comptat amb més de vint equips vinguts d'arreu de Catalunya, Andorra, el País Valencià i, per primera vegada, França. Un miler llarg de persones han assistit a una jornada que ja s'ha convertit en una cita imprescindible del calendari esportiu solidari del territori.

Els partits han arrencat des de primera hora del matí, amb una fase de grups que ha ofert enfrontaments d'alt nivell en tres camps simultanis. A la tarda, les fases finals han posat l'emoció al màxim amb eliminatòries molt disputades. La fase de bronze, tot i el seu caràcter més lúdic, ha estat molt competida i celebrada. A la fase de plata, l'AE Prat s'ha imposat amb autoritat a la UE Cornellà. La gran final de la fase d'or ha proclamat campió al FC Barcelona, que ha superat al Toulouse FC en un duel espectacular, després de deixar enrere al Girona FC i el FC Andorra.

Fora del terreny de joc, la festa ha estat també protagonista. El xutòmetre ha estat ple durant tota la jornada, i s'hi ha sumat una nova carpa amb activitats pensades per als més petits, així com una paradeta informativa del Centre de Recursos TEA, on moltes famílies han pogut conèixer millor la tasca que es fa en el dia a dia amb infants amb autisme. Els espais de restauració, la Fan Zone amb DJ i els sortejos constants de productes i experiències han completat una jornada rodona.