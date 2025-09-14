Laia Font, del Club Egiba de Manresa, ha aconseguit classificar-se per a la final de salt de la Copa del Món de París, la copa de gimnàstica artística més prestigiosa del calendari internacional. Font ha estat cinquena en les prèvies disputades aquest dissabte, en una jornada on també ha competit el seu company d'equip Thierno Diallo amb bones actuacions en paral·leles, barra i anelles.
Una classificació de pes per a Font
Laia Font ha signat una actuació brillant a l'Accor Arena París Bercy, aconseguint el cinquè lloc en l'aparell de salt. Aquesta posició li garanteix un lloc a la final que es disputarà aquest diumenge, un assoliment remarcable tenint en compte el nivell de la competició, que ha reunit 218 gimnastes de 51 països i ha exhaurit totes les entrades dies abans de l'inici. Font també ha participat en l'exercici de terra, on ha finalitzat en la 18a posició.
Diallo, regular i competitiu
Thierno Diallo, també gimnasta del Club Egiba, ha completat una bona jornada en diversos aparells. Ha finalitzat 11è en paral·leles i 13è en barra, mentre que ha estat 19è en anelles i 39è en cavall amb arcs. Malgrat no classificar-se per a cap final, la seva actuació és una mostra de regularitat i una valuosa experiència davant els millors gimnastes del món.
Un escenari d'elit mundial
La Copa del Món de París és considerada la cita més prestigiosa del calendari internacional i enguany ha arribat marcada pel retorn a la competició de la russa Alina Melinkova, campiona mundial, que ha competit sota bandera neutra. Per a Font i Diallo, la participació en aquesta prova és una oportunitat única per mesurar-se a figures consagrades i confirmar el potencial de la gimnàstica de la Catalunya Central a escala mundial.
Orgull per al Club Egiba i l'afició
Per al Club Egiba de Manresa, els resultats obtinguts són un reconeixement al treball de formació i a la qualitat dels seus esportistes. La classificació de Font per a la final de salt és especialment significativa i situa de nou el club bagenc en el mapa internacional. Diumenge, els ulls dels aficionats estaran posats a París, on Font buscarà millorar el seu cinquè lloc i confirmar-se com una de les grans promeses de la gimnàstica artística.