Laia Font, sisena al salt de la Copa del Món de París, signa un resultat de prestigi internacional

Laia Font, del Club Egiba, ha finalitzat sisena a la final de salt de la Copa del Món de París, considerada la més prestigiosa del calendari internacional de gimnàstica artística. Tot i millorar els dos salts respecte a la fase prèvia -on havia estat cinquena-, les seves rivals també han pujat el nivell, situant-la en una meritòria sisena plaça. El resultat confirma l'ascens de Font entre l'elit mundial i reforça el potencial de la gimnàstica de la Catalunya Central.
Una actuació sòlida en un escenari d'elit
La final disputada aquest diumenge a l'Accor Arena París Bercy ha comptat amb un ambient espectacular i les entrades exhaurides des de feia dies. Font ha estat sòlida i precisa, signant dos salts nets i millorant les puntuacions aconseguides a les prèvies. La gimnasta ha demostrat un gran nivell tècnic i mental en una cita que reuneix les millors especialistes del món.
De la cinquena plaça prèvia al sisè lloc definitiu
Dissabte, en la jornada de classificació, Font havia estat cinquena, assegurant-se el bitllet per a la final. A la mateixa jornada, el seu company d'equip Thierno Diallo es va quedar a les portes de la final de paral·leles per una penalització. La participació dels dos gimnastes del Club Egiba en una competició d'aquest nivell ja suposa un èxit per al club manresà i per a la gimnàstica catalana.
París, aparador mundial de la gimnàstica
La Copa del Món de París és considerada la cita més prestigiosa del calendari internacional. Enguany ha reunit 218 gimnastes de 51 països i ha estat marcada pel retorn a la competició de la campiona mundial russa Alina Melinkova, que ha participat sota bandera neutra. En aquest context d'altíssima exigència, el sisè lloc de Font té un valor especial, consolidant-la com una de les gimnastes estatals amb més projecció.
Impuls per al Club Egiba i la gimnàstica catalana
La presència de Font i Diallo a París reforça el paper del Club Egiba com a viver de talent de primer nivell. A més, mostra que la gimnàstica de la Catalunya Central pot competir de tu a tu amb les grans potències mundials. Per a Font, aquesta experiència i el resultat assolit representen un pas endavant en el seu desenvolupament esportiu i un estímul de cara a futures competicions internacionals.