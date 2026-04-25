L'Avinent Manresa debuta amb resultats desiguals a la Lliga estatal

Les dues formacions absolutes de l'Avinent Manresa han debutat a la Lliga estatal d'atletisme amb resultats dispars: l'equip masculí ha assolit una meritòria segona posició a casa, mentre que el femení ha acabat quart en el seu debut a la Divisió d'Honor.
Segona posició masculina a El Congost
En el quadrangular de Primera Divisió disputat a l'Estadi Municipal El Congost, l'Avinent Manresa ha sumat 171 punts i ha acabat en segona posició, només superat per l'Lo Esport Menorca (201), i per davant de Super Amara Bat (163) i Hiru Herri (148).
A nivell individual, van destacar cinc victòries: Lluís Toledo en alçada (2,02 m), Martí Serra en perxa (5,20 m), Climent Dàrques en disc (46,80 m), Eloi Antón en els 5.000 metres marxa (20'22"04) i Aratz Cendón en pes (14,00 m, millor marca personal). També cal remarcar diverses segones posicions, com les de Mathieu Dunant als 100 metres, Roger Gómez als 3.000 obstacles amb mínima estatal sub-20, o el relleu 4x100.
Debut exigent del femení a Divisió d'Honor
Per la seva banda, l'equip femení ha competit a l'Hospitalet en el seu debut a la màxima categoria estatal, on ha finalitzat en quarta posició en un quadrangular amb el Playas de Castellón, Grupompleo Pamplona Atlético i l'Hospitalet Atlètic.
Malgrat el resultat, hi ha hagut actuacions destacades com la de Marina Guerrero, guanyadora dels 3.000 obstacles i quarta als 800 metres, i la victòria d'Ericka Badeau als 200 metres amb millor marca personal (24"32). També ha sobresortit la segona posició de Griselda Serret als 5.000 metres marxa.
Bones actuacions individuals
El conjunt femení ha sumat també terceres posicions amb Emilia del Hoyo als 100 metres tanques, Marina Clavijo en disc i Maria Quetglàs als 100 metres llisos, així com diverses quartes posicions en diferents disciplines.