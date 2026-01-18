18 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Nova jornada nefasta per als equips bagencs de Primera Catalana

Pirinaica i Cardona han perdut a casa i el Gimnàstic ha empatat

  • La Pirinaica ha perdut contra l'Igualada -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de gener de 2026 a les 20:27

Els equips bagencs de Primera Catalana continuen amb la seva mala ratxa i han sumat una nova jornada nefasta aquest cap de setmana. La Pirinaica ha perdut a la Mion 0-1 contra l'Igualada i el Cardona ho ha fet 0-3 contra el Ripollet. L'únic equip que ha sumat un punt ha estat el Gimnàstic Manresa que ha empatat a casa, 1-1, contra l'Alpicat. El Joanenc - Castellar es va suspendre dissabte perquè el camp va quedar impracticable per l'acumulació d'aigua per la pluja.

La Pirinaica part contra un Igualada crescut

La Pirinaica ha perdut 0-1 aquest diumenge a la Mion contra un Igualada que suma sis jornades sense perdre, amb cinc victòries i un empat. Els de l'Anoia s'han imposat amb un gol d'Hugo Santana al minut 30.

El Gimnàstic Manresa empata contra l'Alpicat

El Gimnàstic Manresa s'ha convertit en l'únic equip bagenc que ha puntuat aquesta jornada. Ho ha fet contra l'Alpicat amb un empat 1-1. Els manresans s'han avançat a tocar del descans amb gol d'Albert Rubio. Els visitants han empatat avançada la segona part, al minut 73, amb un gol obra de Joan Vendrell.

Desfeta del Cardona a casa

El Cardona ha encaixat tres gols aquest diumenge a la tarda en el partit que l'ha enfrontat al Ripollet. Els gols visitants han estat obra de David Olid als minuts 44 i 60, i d'Oriol Alsina, al 88. Tot i la derrota el Cardona no entra en zona de descens.

Et pot interessar