Nova jornada nefasta per als equips bagencs de Primera Catalana

Els equips bagencs de Primera Catalana continuen amb la seva mala ratxa i han sumat una nova jornada nefasta aquest cap de setmana. La Pirinaica ha perdut a la Mion 0-1 contra l'Igualada i el Cardona ho ha fet 0-3 contra el Ripollet. L'únic equip que ha sumat un punt ha estat el Gimnàstic Manresa que ha empatat a casa, 1-1, contra l'Alpicat. El Joanenc - Castellar es va suspendre dissabte perquè el camp va quedar impracticable per l'acumulació d'aigua per la pluja.\r\n\r\nLa Pirinaica part contra un Igualada crescut\r\n\r\nLa Pirinaica ha perdut 0-1 aquest diumenge a la Mion contra un Igualada que suma sis jornades sense perdre, amb cinc victòries i un empat. Els de l'Anoia s'han imposat amb un gol d'Hugo Santana al minut 30.\r\n\r\nEl Gimnàstic Manresa empata contra l'Alpicat\r\n\r\nEl Gimnàstic Manresa s'ha convertit en l'únic equip bagenc que ha puntuat aquesta jornada. Ho ha fet contra l'Alpicat amb un empat 1-1. Els manresans s'han avançat a tocar del descans amb gol d'Albert Rubio. Els visitants han empatat avançada la segona part, al minut 73, amb un gol obra de Joan Vendrell.\r\n\r\nDesfeta del Cardona a casa\r\n\r\nEl Cardona ha encaixat tres gols aquest diumenge a la tarda en el partit que l'ha enfrontat al Ripollet. Els gols visitants han estat obra de David Olid als minuts 44 i 60, i d'Oriol Alsina, al 88. Tot i la derrota el Cardona no entra en zona de descens.\r\n\r\n\r\n\tFitxa tècnica del partit de la Pirinaica\r\n\tFitxa tècnica del partit del Gimnàstic Manresa\r\n\tFitxa tècnica del partit del Cardona\r\n\tResultats i classificació\r\n\r\n