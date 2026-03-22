Núria Tarragó es proclama campiona de Catalunya de trail a Hostalets de Balenyà

L'atleta de l'Avinent Manresa Núria Tarragó s'ha proclamat campiona de Catalunya absoluta de trail després d'imposar-se a la Cursa del Roc Gros. El club bagenc ha completat un cap de setmana amb destacades actuacions en diverses competicions.
Títol català en una cursa exigent
Núria Tarragó, de l'Avinent Manresa, ha aconseguit aquest diumenge el títol de campiona de Catalunya absoluta de trail en imposar-se a la Cursa del Roc Gros, disputada a Hostalets de Balenyà. La prova, de 21 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu, s'ha resolt amb un temps de 1h54'39".
Tarragó ha superat Natalia González, que ha finalitzat amb 1h57'25”, i Ahlam El Kaidi, amb 2h00'04", totes dues del JABerga, que han completat el podi.
Bons resultats en diverses competicions
Més enllà del triomf en trail, altres atletes de l'Avinent Manresa han obtingut resultats destacats. A la Marató de Roma, Ivan González ha completat la prova amb un registre de 2h44'07".
Als 5 quilòmetres urbans de Vic, Aleix Solergibert ha assolit la tercera posició absoluta amb un temps de 16'17", que suposa la seva millor marca personal.
Participació a l'estatal sub20 short track
El club també ha estat present al campionat estatal sub20 short track disputat a la Pista Coberta de Sabadell amb quatre representants. La millor classificació ha estat per a Carla Rovira, finalista en salt de llargada amb una vuitena posició i un millor intent de 5,32 metres.
També han competit Ona Dalmau, onzena en perxa amb 3,15 metres; Roger Gómez, sisè en la seva semifinal dels 1.500 metres amb 4'06"84, i Mercè Junyent, cinquena en la seva sèrie dels 60 metres tanques amb un temps de 8”96, a una centèsima de l'accés a semifinals.