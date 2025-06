Paula Fernández fitxa per la Reial Societat i estrena un nou repte a l'elit del futbol femení

Nou pas endavant per a Paula Fernández. La futbolista de Sant Fruitós de Bages, amb una trajectòria consolidada a la Lliga F, ha fitxat per la Reial Societat, on s'incorporarà com a reforç destacat per al mig del camp. Amb 25 anys, Fernández ha signat contracte fins al juny del 2027 i esdevé una aposta ferma del conjunt basc pel seu talent, versatilitat i experiència a la màxima categoria del futbol femení.

Solidesa i intel·ligència tàctica per al nou projecte txuri-urdin

La migcampista arriba procedent del Llevant UD, on ha estat una de les peces fonamentals durant la darrera temporada. Amb un total de 29 partits oficials jugats, Paula Fernández ha destacat per la seva capacitat per adaptar-se a diversos rols dins del centre del camp, la seva lectura de joc i el treball constant que aporta a l'equip, qualitats que han fet que el club txuri-urdin confiï en ella per consolidar el seu nou projecte esportiu.

La signatura del contracte s'ha formalitzat al Reale Arena amb presència institucional del club, que ha rebut amb entusiasme la incorporació de la bagenca.

Una trajectòria ascendent

Formada a les categories inferiors del FC Barcelona, Paula Fernández ha anat creixent en solidesa competitiva al llarg dels anys, amb etapes al Màlaga i al Rayo Vallecano abans de la seva arribada a València, on ha viscut les últimes tres temporades. Ara, amb un bagatge consolidat a la Lliga F, la santfruitosenca inicia una nova etapa a Sant Sebastià amb l'objectiu de seguir creixent en un entorn competitiu i amb ambicions europees.

Amb aquest fitxatge, la Reial Societat reforça una zona clau del camp amb una jugadora jove, amb experiència i amb ganes de fer un pas més en la seva carrera. Un nou repte per a Paula Fernández, que seguirà portant el nom de Sant Fruitós al màxim nivell del futbol estatal.