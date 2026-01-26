Quatre medalles per al CTJBM a la Copa d'Espanya cadet de Judo celebrada al Vendrell

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) ha signat una actuació destacada a la Copa d'Espanya de Judo en categoria cadet (U18) de Catalunya, celebrada aquest cap de setmana al Vendrell. L'equip ha aconseguit quatre medalles -dues d'or, una de plata i una de bronze- i diverses posicions de mèrit en una de les competicions més rellevants del calendari estatal.
Una cita clau del calendari nacional
La Copa d'Espanya de Judo cadet és una de les proves més exigents i prestigioses del calendari nacional en categories de formació. La competició, disputada aquest passat cap de setmana al Vendrell, ha reunit alguns dels millors judokes joves de l'Estat, convertint-se en un escenari idoni per mesurar el nivell competitiu dels clubs i centres de tecnificació.
En aquest context, el Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès ha completat una actuació molt solvent, tant pel nombre de medalles aconseguides com pel conjunt de resultats obtinguts pels seus esportistes, que confirmen el bon moment de forma del projecte.
Domini femení amb dos ors i una plata
La representació femenina del CTJBM ha estat especialment destacada. Ivet Beltran, de l'Osona Judo Club, s'ha proclamat campiona en la categoria de -48 kg, aconseguint la medalla d'or després d'una competició molt sòlida. També ha pujat al graó més alt del podi Berta Domínguez, de l'Esport7, que s'ha imposat en la categoria de -63 kg.
El balanç femení s'ha completat amb la medalla de plata d'Inés Guerrero, del Club Judo Moià, en la categoria de -57 kg, tancant així una participació molt positiva de l'equip en les categories femenines i reforçant el pes competitiu del centre en aquest àmbit.
Un bronze i places de mèrit en categoria masculina
En la competició masculina, Carlos Llamas, de l'Esport7, ha aconseguit la medalla de bronze en el pes de -55 kg, després d'una actuació consistent i regular al llarg del torneig. El judoka ha sumat així un nou èxit per al CTJBM en una categoria especialment disputada.
A banda de les medalles, també cal destacar diverses posicions de mèrit que s'han quedat a les portes del podi. Nora Vinyals (-48 kg) i Núria Corcuera (-57 kg), totes dues del Club Judo Moià, han finalitzat en cinquena posició, mentre que Dumi Croitor, de l'Esport7, ha estat setè en la categoria de -73 kg.
Una expedició nombrosa i amb experiència acumulada
L'expedició del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès ha comptat amb una àmplia participació d'esportistes, molts dels quals han pogut sumar una experiència competitiva valuosa en una cita d'alt nivell. Han format part de l'equip Clàudia Terradellas, Milena Gallego, Jana Fenoy, Maica Berruezo, Martina Abad, Víctor Bordallo, Vidal Beltran, Genís Serrat, Ot Fargas i Bruno Pereyra.
En el capítol d'incidències, cal assenyalar que Maurici Casasayas es va lesionar durant el combat de quarts de final, fet que el va obligar a abandonar la competició.
Mirant cap al Campionat d'Espanya Júnior
Després dels bons resultats obtinguts al Vendrell, l'equip del CTJBM ja treballa amb la vista posada en el proper objectiu de la temporada: el Campionat d'Espanya de Judo Júnior (U21) 2026, que se celebrarà el proper cap de setmana a Pamplona.