Quatre ors confirmen el gran moment de l'atletisme bagenc al Català sub23 indoor

L'atletisme bagenc ha viscut una jornada brillant aquest diumenge al Campionat de Catalunya sub23 short track, disputat a la Pista Coberta de Catalunya Carmen Valero de Sabadell. Els atletes del Bages han signat un balanç excel·lent amb quatre títols catalans, un subcampionat, dos bronzes i diverses posicions de finalista.
Quatre títols catalans de gran nivell
Els ors bagencs han arribat en quatre disciplines diferents. El saltador fruitosenc Martí Serra (Avinent Manresa) s'ha proclamat campió de Catalunya en perxa, superant el llistó sobre 5,42 metres, un registre que també ha significat rècord dels campionats.
En salt d'alçada, la manresana Ona Bonet (Nike) ha estat la millor amb un salt de 1,72 metres, mentre que Jan Díaz (Atletismo Albacete) s'ha imposat en el concurs de llargada amb un millor intent de 6,96 metres.
El quart títol ha estat per al llançador Clément Darques (Avinent Manresa), campió en pes amb un llançament de 12,78 metres.
Plata, bronzes i finals molt disputades
L'actuació bagenca s'ha completat amb el subcampionat de Catalunya del quatrecentista Biel Cirujeda (Avinent Manresa), segon en la final dels 400 metres llisos amb un temps de 48”33.
Els bronzes han estat per al migfondista Carlos Mestre (Avinent Manresa), tercer en els 800 metres llisos amb 1'55”84, i per a Oriol Vergés (Avinent Manresa), també tercer en els 400 metres llisos amb 48”82.
Bona presència entre els vuit primers
Diversos atletes del Bages han completat el campionat amb posicions de finalista. Güinedell Faja ha estat quarta en els 800 metres amb 2'27”01; Daniel Garcia, quart en els 1.500 metres amb 4'13”75; Joan Jiménez, sisè en alçada amb 1,92 metres; i el mateix Clément Darques, setè en llargada amb 6,47 metres.