El CB Navàs Viscola s'imposa amb autoritat a Andratx i continua empaitant el lideratge

El CB Navàs Viscola ha aconseguit una victòria de pes a la pista del CB Andratx (72-88) en un partit que ha controlat des dels primers minuts. El triomf permet als bagencs mantenir-se en la lluita a la part alta del grup CB de la Tercera FEB, seguint de prop el líder, el CB Prat.
Domini des del primer quart
El conjunt navassenc ha sortit a pista amb les idees clares i ja ha marcat diferències en el primer quart, que s'ha tancat amb avantatge visitant per 16-20. Amb un joc sòlid en defensa i criteri en atac, el CB Navàs ha anat consolidant el seu domini davant d'un Andratx que no ha trobat la manera de frenar el ritme dels bagencs.
Al descans, el marcador reflectia aquest control del partit amb un 34-43 favorable als visitants, una renda que donava tranquil·litat però que no invitava a la relaxació.
Avantatge ampliat després del descans
A la represa, el signe del partit no ha canviat. El CB Navàs Viscola ha continuat imposant el seu joc i ha aconseguit ampliar encara més les diferències en el marcador. Al final del tercer quart, l'electrònic ja mostrava un clar 48-69, deixant el duel molt encarrilat per als bagencs.
Amb aquesta diferència, els darrers deu minuts han estat de mer tràmit. El Navàs ha sabut gestionar l'avantatge sense sobresalts fins arribar al 72-88 final, certificant una victòria clara i merescuda lluny del seu pavelló.
Bataller, el més destacat
En l'apartat individual, Bataller ha estat el jugador més valorat del conjunt visitant. Ha aportat 12 punts, ha recuperat 4 pilotes i ha rebut 5 faltes, sent una peça clau tant en atac com en defensa.
Amb aquest resultat, el CB Navàs Viscola reforça la seva bona dinàmica i continua pressionant el CB Prat en la classificació del grup CB de la Tercera FEB, mantenint intactes les aspiracions en aquest tram de la competició.