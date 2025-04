El 3/4 de música tornarà diumenge amb el recital «Ai, torna estiu»

Aquest diumenge, 27 d'abril a les 12 del migdia, l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa acollirà un nova sessió del Cicle 3/4 de música amb el recital Ai, torna estiu a càrrec de la soprano i exalumna del Conservatori de Música de Manresa, Gisela Juberó, i el tenor Marc Majó, acompanyats per la pianista manresana Viviana Salisi.

Aquest recital va néixer a proposta del departament de Musicologia de l'ESMUC per tal de formar part dels actes celebrats al MUHBA (Museu d'Història de Barcelona) el mes d'abril de 2024, dins de l'anomenada Primavera Republicana.

Els musicòlegs Anna Costal, Joaquim Rabasseda i Salvador Parron van elaborar un primer llistat de cançons d'autors catalans d'aquell període (1868-1874) al qual es va donar un format artístic que recrea l'entorn de l'estiueig de l'època, amb tres parts que corresponen a l'arribada al poble (en aquest cas Llavaneres), una soirée musical de les que s'estilaven a les cases benestants, i el comiat en acabar les vacances.

Un programa on es reuneixen autors molt coneguts a l'època, com Marià Obiols, Josep Teodor Vilar o Fermín María Álvarez, entre altres, que malauradament han desaparegut tant de les sales de concert com de la memòria dels aficionats. Alguns d'ells van compondre simfonies, òperes o sarsueles de gran èxit. Aquestes cançons de saló són un testimoni de la riquesa musical d'uns autors que mereixen ser rescatats de l'oblit.

Com a teloner del concert, l'alumne de cant del Conservatori Municipal de Música de Manresa Francisco Borja Martínez, acompanyat per la pianista Viviana Salisi, interpretarà les cançons Ai Margarida i Clavell del balcó d'Enric Morera.

Les entrades per assistir al recital Ai, torna estiu tenen un preu de 6 euros i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet.