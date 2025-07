Les Brucardes es prepara per a tres dies de Festa Major amb activitats per a tothom

Les Brucardes donarà el tret de sortida aquest divendres 18 de juliol a una nova edició de la seva Festa Major, que s'allargarà fins al diumenge 20 amb activitats variades per a totes les edats. El programa, organitzat per l'Associació de Veïns amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, inclou propostes esportives, concerts, inflables, sopars populars i espais familiars per celebrar l'estiu en comunitat.

Divendres amb música i ambient festiu

La festa començarà divendres al vespre amb una frankfurada com a primer àpat comunitari. Tot seguit, els veïns podran participar en un bingo musical i acabar la jornada amb ball i música ambiental per escalfar motors de cara al cap de setmana.

Dissabte d'activitats esportives, inflables i sopar a la fresca

El dissabte 19 de juliol es reserva per a les propostes més actives i familiars. A les 9 del matí s'organitzarà un partit de futbol obert al camp d'esports municipal. A la mateixa hora, la zona de les piscines serà escenari d'una sessió de ioga, una altra d'aquagym i un esmorzar popular.

A les 12 del migdia arribarà un dels moments més esperats per als més petits: la festa de l'escuma. A la tarda, a partir de 2/4 de 5, les piscines s'ompliran d'inflables, i a 2/4 de 7 hi haurà una classe oberta de zumba.

El vespre de dissabte començarà amb un sopar a la fresca amenitzat per la música en directe de Judit Vila. A la nit, hi haurà sessió de DJ amb Creuss, inflables infantils i un concurs de brau mecànic per posar a prova la resistència dels més valents.

Tradició i arrossada per tancar la festa

El diumenge 20 de juliol començarà amb la tradicional missa a l'ermita de Sant Sebastià a les 12 del migdia, seguida d'un pica-pica. A les 2, el veïnat podrà gaudir d'una arrossada popular. La música tornarà a la tarda a partir de 2/4 de 4 i fins a les 7 per acomiadar tres dies de celebració amb bon ambient i esperit de barri.