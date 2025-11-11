El Bages celebra l'arribada del vi novell amb festa, tastos i jornades gastronòmiques

El celler manresà Vins Petxina celebra aquest novembre l'arribada del vi novell, el primer vi de l'anyada, amb una gran festa al Nou Celler de Sant Fruitós de Bages i unes jornades gastronòmiques a Manresa. L'objectiu és recuperar l'esperit popular d'aquest vi fresc i espontani, i fer-lo present a les taules del territori.
Una festa per donar la benvinguda al primer vi de l'any
La Festa del Vi Novell se celebrarà aquest dissabte, 15 de novembre, al Nou Celler de Sant Fruitós de Bages. L'acte començarà a les 6 de la tarda amb la projecció del documental Vi Novell, el primer vi de Catalunya, estrenat recentment al Festival Most. A les 7 del vespre, s'iniciarà la part més simbòlica de la festa, amb el penjament de la branca de pi, l'espinjolada de la bota i el parlament del padrí de la festa, Ton Creus.
Els assistents podran tastar sis vins novells catalans i maridar-los amb pintxos del Nou Celler, amb entrades de 15 euros (4 consumicions i 2 pintxos) o 8 euros (2 consumicions i 1 pintxo). La vetllada estarà amenitzada pel DJ Creus, en una cita que vol combinar tradició, gastronomia i esperit festiu.
Jornades gastronòmiques a Manresa
Paral·lelament, Vins Petxina impulsa les Jornades del Vi Novell a Manresa, amb la participació de dotze restaurants de la ciutat, entre ells Kursaal Espai Gastronòmic, La Pineda, Llunàtics, El Graner, Can Dani, Bar Cadí, Las Vegas, Voci Gastrovinoteca, El Manel, Pajaril i Vermuteria Santa Rita.
Durant tot el mes de novembre, aquests establiments oferiran vi novell a la seva carta i proposaran plats per maridar-lo, reforçant la connexió entre el producte de temporada i la gastronomia local.
El vi novell, una tradició que reneix
Vins Petxina, elaborador dels vins Garrí Novell i Garrí Novell Salvatge a la Conca de Barberà, forma part del Col·lectiu de Cellers Elaboradors de Vi Novell, que des de fa nou anys treballa per recuperar i difondre aquesta tradició.
Enguany, la padrina del vi novell català és la cuinera Carme Ruscalleda, i l'acte central tindrà lloc el 29 de novembre als jardins del Palau Robert de Barcelona.
"Celebrar l'arribada del vi novell i posar-lo a les nostres taules és una manera de connectar amb la vinya, la tardor i el territori", explica Oleguer Brunet, propietari de Vins Petxina. "Amb aquestes activitats volem compartir amb tothom l'esperit fresc i festiu que sempre ha tingut el primer vi de l'any".