El Cinexic de maig portarà a Sant Fruitós quatre curtmetratges basats en llibres infantils

El cicle de cinema infantil en català CineXic portarà al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages una sessió de quatre curtmetratges, tots ells basats en llibres infantils, per fer viatjar els més petits del conte a la pantalla.

El primer dels curts és la història Anem a caçar un ós que narra les aventures de cinc germans que aprofiten que els seus pares no hi són per sortir a la natura. La resta de projeccions estan basades en els contes Càries Màgiques , Aston i els regals i Llop gran, llop petit.

La sessió, que va dirigida a infants a partir de 3 anys, serà aquest diumenge 4 de maig, a les 6 de la tarda, al Teatre Casal Cultural i les entrades es poden descarregar gratuïtament fins als 10 anys, i per 3 euros a partir d'11 anys en aquest enllaç.

El CineXic és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la col·laboració de les distribuïdores Rita&Luca i Pack Màgic.