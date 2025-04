El Fem Dansa! del Kursaal comença a mig gas per l'apagada elèctrica

L'apagada elèctrica general d'aquest dilluns va afectar a la primera jornada del projecte Fem Dansa! que havia de representar-se al Kursaal. Els alumnes dels instituts que havien d'actuar, Peguera i Lacètània de Manresa, Llobregat de Sallent i Badia i Margarit d'Igualada van fer un tastet de l'espectacle de deu minuts sense il·luminació ni projeccions, aprofitant la llum general que l'equipament tenia gràcies al generador. Es va prendre aquesta decisió perquè els alumnes ja eren al Kursaal i ja havien fet l'assaig general quan es va produir l'incident. El Kursaal buscarà una altra data perquè els alumnes d'aquests centres puguin representar l'espectacle sencer.

El projecte Fem Dansa! del Servei Educatiu del Kursaal continuarà aquest dimarts i dimecres a les 7 de la tarda, amb les altres dues sessions. En total, pujaran a l'escenari de la sala gran un total de 541 alumnes de 3r i 4t d'ESO, procedents de catorze centres educatius de la Catalunya Central. Tots ells formaran part del cos de dansa del muntatge ‘Ment en moviMent' dirigit pels coreògrafs i ballarins manresans Nàdia Pesarrodona, Guillem Cirera i Aina Torné.

Després de portar a escena en els dos darrers cursos La història de la comunicació, dansada amb coreografies de Nàdia Pesarrodona i Guillem Cirera, el tema de fons d'enguany és la salut mental. A l'espectacle Ment en moviMent cada centre ha preparant una coreografia treballant un dels diversos trastorns de salut mental que existeixen. Per què la dansa és una activitat que no només ofereix entreteniment, sinó que també promou salut mental, emocional i física. Tant la dansa com el teatre contribueixen a potenciar l'empatia i la connexió social, la confiança i l'autoestima. Aquest espectacle serà un viatge per diversos trastorns mentals, que ens arribaran en forma de dansa i moviments.

Abans d'aquestes produccions, el Fem Dansa! estava emmarcat dins del Mapadeball, organitzat conjuntament amb el Mercat de les Flors de Barcelona i diferents ciutats catalanes. Tot i valorar molt positivament aquest model, després de la bona experiència, el Servei Educatiu del Kursaal continua fent-se càrrec de la producció d'aquest projecte, com ja es va fer a l'inici, amb els espectacles Meteodansa i Els Planetes de Holst.

Per preparar l'espectacle, l'alumnat ha fet set sessions al seu centre amb quatre formadors (Nàdia Pesarrodona, Aina Torné, Guillem Cirera i Aina Cots) que s'hi han desplaçat. I també tres sessions al Kursaal, una a l'inici del procés (el mes de gener), una altra el mes de març i finalment l'assaig general del mateix dia de l'espectacle (obert als companys de classe dels centres participants).

En l'edició d'enguany han participat en el projecte l'Institut Castellet (Sant Vicenç de Castellet), Institut Cardener (Sant Joan de Vilatorrada), Institut Quercus (Sant Joan de Vilatorrada), Institut Lluís de Peguera (Manresa), Institut Serra de Noet (Berga), Institut Llobregat (Sallent), Col·legi Oms i de Prat (Manresa), Institut SIS (Manresa), Institut Lacètània (Manresa), Institut Escola Manresa (Manresa), Institut Puig-reig (Puig-reig), Institut Bages Sud (Castellbell i el Vilar) Institut Badia i Margarit (Igualada) i FEDAC (Manresa).

L'espectacle és obert al públic i les entrades es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet i tenen un preu de 5 euros.