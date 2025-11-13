El Kursaal reviurà la màgia de Maria Callas amb el nou espectacle de Simfonova i Montse Guallar

El teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte 15 de novembre a les 6 de la tarda el concert Maria Callas, una tragèdia grega, la nova producció de Simfonova creada i dirigida pel comunicador i divulgador musical Marcel Gorgori. L'espectacle, que combina música, interpretació i divulgació, comptarà amb la participació de l'Orquestra Barcelona Filharmonia, l'Orfeó Vigatà, les sopranos Sara Bañeras, Eugènia Montenegro i Laura Vila, i l'actriu Montse Guallar, que donarà vida a la llegendària cantant.
Un homenatge a la veu i al mite de Maria Callas
El nou muntatge de Simfonova proposa un viatge artístic i emocional per redescobrir la figura de Maria Callas, una de les sopranos més admirades i enigmàtiques del segle XX. El concert repassa els moments operístics més brillants de la seva carrera, alhora que ofereix una mirada íntima sobre la seva complexa personalitat i les dificultats que van marcar la seva vida.
Marcel Gorgori, que també exerceix com a narrador de l'espectacle, combina les explicacions divulgatives amb les interpretacions musicals en directe, creant un format propi de Simfonova que busca acostar l'òpera al gran públic. Segons els seus impulsors, l'objectiu és mostrar com les experiències vitals de Callas -la seva exigència artística, les inseguretats i el dolor personal- van forjar una expressivitat única sobre l'escenari.
Montse Guallar, la veu dramatitzada de Callas
Una de les grans novetats d'aquesta producció és la incorporació de l'actriu Montse Guallar, que interpreta Maria Callas en primera persona. A través dels seus monòlegs, el públic podrà conèixer episodis clau de la trajectòria i la vida personal de la diva, des dels seus triomfs internacionals fins als moments més difícils de la seva carrera i la seva solitud final.
Guallar comparteix escenari amb les tres solistes vocals, l'Orquestra Barcelona Filharmonia, dirigida per Daniel Antolí, i l'Orfeó Vigatà, que aporten la potència musical necessària per reviure àries i fragments d'òperes que van marcar la història de la soprano.
Cinquè espectacle de Simfonova al Kursaal
Amb aquest muntatge, el Kursaal reforça la seva relació amb Simfonova, que ja hi ha presentat quatre produccions anteriors: Només per a uns quants (2014), La rebotiga de l'òpera (2016), Òpera, de què vas? (2019) i L'òpera és medicina (2021). Totes elles han combinat música en directe i divulgació teatralitzada, fidel a l'estil de Gorgori.
Les entrades per assistir a Maria Callas, una tragèdia grega tenen un preu de 30 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre. L'espectacle promet ser una experiència intensa i emotiva, capaç de fer reviure la força escènica i la fragilitat humana d'una de les veus més icòniques del segle XX.