El Grup ACR de Fals estrenarà «Un estrany visitant» aquest diumenge al Casal de Fals

El Grup ACR de Fals presentarà aquest diumenge 8 de desembre al Casal de Fals l'estrena d'Un estrany visitant, una adaptació teatral que explora el poder, la corrupció i els límits de la consciència a través d'una vetllada que trontolla amb l'arribada inesperada d'un desconegut. L'obra està dirigida per Francesc Parcerisas.
Una estrena marcada per la intriga i la mirada crítica
El Grup ACR de Fals torna als escenaris aquest diumenge amb la presentació d'Un estrany visitant, una adaptació d'El pasajero de la noche, de Maria Manuela Reina, que convida a reflexionar sobre els privilegis, la moral i el preu de les decisions. La funció s'oferirà al Casal de Fals a les 6 de la tarda.
L'obra situa el públic en la luxosa llar dels senyors Urtubi, que comparteixen sopar amb els seus amics íntims, els senyors Alenda. Una vetllada aparentment tranquil·la que, però, s'esquerda amb l'arribada d'un misteriós visitant. Aquest nou element farà aflorar tensió, secrets i dilemes morals que sacsejaran els fonaments d'una vida sustentada en la comoditat i la impunitat.
Una mirada sobre el poder i les consciències
La peça planteja un retrat de la corrupció i del confort social com a mecanismes que adormen les consciències. A través del joc teatral i dels conflictes que es desencadenen al saló dels protagonistes, l'espectador es veu interpel·lat sobre fins a quin punt és possible mantenir la coherència personal quan el privilegi entra en crisi.
La direcció de Francesc Parcerisas aposta per una posada en escena que combina tensió dramàtica i introspecció emocional, reforçada per l'escenografia i el vestuari dissenyats per Rosa Solé, i per la il·luminació i el so a càrrec de Rosa Xavier.
Una proposta cultural per gaudir del teatre local
Amb aquesta estrena, el Grup ACR de Fals consolida la seva aposta per un teatre compromès i de qualitat, que apropa grans textos i reflexions universals al públic del territori. Un estrany visitant s'emmarca en la tradició de la companyia d'explorar muntatges que combinen entreteniment i profunditat narrativa.
Les entrades es podran adquirir el mateix dia al Casal de Fals, on la companyia convida el públic a submergir-se en una obra que, entre misteri i crítica social, promet no deixar indiferent.